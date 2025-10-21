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Cultura

Playlist: 5 dicas de livros e jogos para outubro

O legado do jornalista Dom Phillips, a biografia do fundador da Nvidia, o passatempo favorito da redação da Super – e mais.

Por Rafael Battaglia 21 out 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h28
Imagem, em fundo preto, de personagens e cenas históricas em formato de cards.
 (Wikitrivia/Reprodução)
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Como Salvar a Amazônia, R$ 89,90 (Compre aqui)

Imagem, em fundo verde água, do livro Como salvar a Amazônia.
(Companhia das Letras/Reprodução)

Em junho de 2022, o jornalista britânico Dom Phillips escrevia um livro sobre a Floresta Amazônica quando foi assassinado, junto com o indigenista Bruno Pereira, durante uma viagem ao Vale do Javari (AM). Três anos depois, a Cia. das Letras lançou a grande reportagem de Phillips, concluída com a ajuda de amigos que ele fez nos 15 anos em que foi correspondente no Brasil. O livro não tem medo de dar nome aos bois responsáveis pela destruição da floresta – e propõe soluções para a crise. (Eduardo Lima)


Hades II. Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC. A partir de R$ 89.

Imagem da deusa Hades.
(Supergiant Games/Reprodução)
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Em 2020, a Supergiant Games lançou Hades, um RPG com a mitologia grega de pano de fundo. Hades II expande e aprimora os pontos fortes do seu antecessor. Com mais opções de combate, feitiços e upgrades, você enfrenta Cronos, o Titã do Tempo, como a bruxa Melinoë, princesa do Submundo. Prepare-se para morrer várias e várias vezes nesse viciante candidato a Jogo do Ano. (Leo Caparroz)

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Wikitrivia. Em qualquer navegador da internet. Grátis.

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Imagem, em fundo preto, de personagens e cenas históricas em formato de cards.
(Wikitrivia/Reprodução)

Há duas certezas na redação da Super: almoçar ao meio-dia em ponto e, depois, jogar uma rodada de Wikitrivia. O objetivo é colocar os acontecimentos históricos (o nascimento do Einstein, a construção das pirâmides, a fundação do Corinthians) na ordem correta. É mais difícil do que parece – nosso recorde, por ora, são 18 cartas.

A Máquina Que Pensa: Jensen Huang, Nvidia e o microchip mais cobiçado do mundo. R$ 51. (Compre aqui)

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Imagem, em fundo amarelo, do livro A maquina que pensa.
(Intrínseca/Divulgação)

“O tempo todo, conversa em tom de brincadeira com a expressão mais séria do mundo”, escreve Stephen Witt nesta biografia de Jensen Huang, um taiwanês fã de pingue-pongue que fundou a Nvidia. Contrariando previsões, a empresa criou a tecnologia que permitiu o recente avanço das IAs – e, hoje, é a companhia mais valiosa do mundo.


Marie Curie e Suas Filhas. R$ 59. (Compre aqui)

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Imagem, em fundo marrom claro, do livro Marie Curie e suas filhas.
(LPM/Divulgação)

Marie Curie é a única cientista a conquistar o Nobel em duas áreas da ciência (física e química). As suas filhas foram tão geniais quanto ela: Irène também ganhou o Nobel de Química, e Eve foi uma importante diplomata e correspondente de guerra. Este livro conta a trajetória das irmãs e dá detalhes sobre a relação com a mãe.

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