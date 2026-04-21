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Cultura

Playlist: 5 dicas do que ler e fazer em abril de 2026

Três boas opções de leitura, o novo Resident Evil e um museu virtual da Unesco.

Por Rafael Battaglia 21 abr 2026, 12h01
Mosaico de imagens composto com as capas dos livros Logicomix, Parcelado, Aquela água toda, com o jogo Resident Evil e com o tour virtual do Museu Virtual da Unesco.
 (Reprodução/Montagem sobre reprodução)
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Resident Evil Requiem 

Imagem de um grande palácio em ruínas.

Réquiem para os mortos, pesadelo para os vivos. Investigando uma série de mortes misteriosas, a história da analista do FBI Grace Ashcroft e do lendário agente Leon S. Kennedy se cruzam em um hotel abandonado. No mais novo capítulo da série Resident Evil, o terror do gênero survival horror se mistura com elementos de ação. O jogo promete gameplay equilibrada, com destaque para a atmosfera sombria e narrativa envolvente.
Para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S.

Compre agora: Amazon - R$ 299

Museum of Stolen Objects

Imagem 3D de obras de arte.
(Museu Virtual da Unesco/Reprodução)

Lançado no final de 2025 pela Unesco, braço da ONU dedicado à preservação cultural, este museu é uma plataforma gratuita com a reprodução (algumas delas, em 3D) de 250 artefatos históricos saqueados e desaparecidos. O site conta a história desses objetos e de alguns itens já recuperados – e faz um apelo aos países sobre a importância de resgatar sua própria história.

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Parcelados

Imagem, em fundo rosa, do livro "Parcelado".

Nas últimas décadas, a ampliação da oferta de crédito formal transformou a vida da população de baixa renda. Ficou mais fácil comprar eletrodomésticos, com parcelas a perder de vista. Ótimo. Mas, neste livro, o geógrafo Kauê Lopes dos Santos mostra o outro lado da moeda. Partindo da experiência de dezenas de entrevistados na periferia de São Paulo, Kauê explica o endividamento crônico do brasileiro e a contradição dessa realidade, em que bens de consumo de redes varejistas chegam primeiro do que serviços básicos, como esgoto e coleta de lixo.

Compre agora: Amazon - R$ 75
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