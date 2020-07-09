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Cultura

Playlist: 6 coisas imperdíveis para ler, ver e jogar em julho

Imagens inéditas (e incríveis) dos bastidores da Nasa, as duas vidas de Simone de Beauvoir, novas revelações sobre João de Deus - e três tesouros escondidos no Xbox Game Pass

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2020, 09h33 | Atualizado em 26 out 2020, 08h25
SI_417_Playlist_Nasa_book
 (Divulgação/Reprodução)
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Playlist: 6 coisas imperdíveis para ler, ver e jogar em julho Priorizar nos meus resultados Google

A Nasa como você nunca viu

O inglês Benedict Redgrove obteve permissão para entrar nos depósitos da agência espacial americana, onde passou nove anos. Revirou tudo, encontrou relíquias e tirou fotos incríveis, que eternizou num livro de 380 páginas. A obra é caríssima (150 libras esterlinas), mas em seu site dá para ver uma boa seleção de imagens – e se maravilhar com elas.

Nasa: Past and Present Dreams of the Future.
www.the-nasa-project.com

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O diabólico João de Deus
João Teixeira de Faria passou quatro décadas fazendo cirurgias espirituais em Goiás, ficou rico e famoso – ao mesmo tempo em que estuprava centenas de mulheres. Neste livro, o jornalista Chico Felitti mostra como João forjou curas, contrabandeou material radioativo e chegou a ser investigado nos EUA – dez anos antes que seu caso estourasse.

A Casa. R$ 59,90.

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simone de beauvoir – a biografia – foto correta
(Editora Nova Fronteira/Divulgação)

“Eu te escrevo da minha cama”,

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diz Simone de Beauvoir na primeira carta a seu grande amor, o filósofo Jean-Paul Sartre. Nesta ótima biografia, que está sendo relançada, a francesa Huguette Bouchardeau destrincha as nuances de Simone: de vítima de uma relação abusiva a ícone do feminismo.

Simone de Beauvoir – A Biografia. R$ 40. 

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***

3 tesouros escondidos no Xbox Game Pass
Você paga R$ 29 por mês e pode baixar quantos jogos quiser, no seu PC ou Xbox. O Netflix dos games” criado pela Microsoft tem mais de cem títulos, incluindo vários blockbusters – e, também, obras-primas que pouca gente conhece.

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Alan Wake

Alan é um escritor best-seller, mas está com bloqueio criativo há dois anos. Vai descansar em Bright Falls, uma cidade meio estranha. E começa a ter sonhos lúcidos com os personagens, e os capítulos, de seu próximo livro.

 

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(Xbox/Reprodução)

Deliver Us the Moon
A Terra é alimentada por reatores de hélio-3 construídos na Lua – que um belo dia param de funcionar. Você é enviado para lá; e tem de usar a inteligência para consertar o problema, resolvendo puzzles cada vez mais complicados.

 

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(Xbox/Reprodução)

Ace Combat 7
Game de aviação que imagina bem o futuro dos combates aéreos: com os pilotos humanos ainda soberanos, mas começando a ser dominados por grandes esquadrilhas de drones – menos inteligentes, mas muito mais numerosos.

 

 

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