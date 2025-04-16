Por que as crianças estão gritando e pulando nas sessões de “Um Filme Minecraft”?

“JÓQUEI DE GALINHA!” Se você foi assistir a Um Filme Minecraft nos cinemas nas últimas semanas, é bem provável que tenha se deparado com crianças e adolescentes repetindo essa frase antes, durante e depois da sessão.

Criado em 2009 pelo desenvolvedor sueco Markus Persson (conhecido pelos jogadores como Notch), o Minecraft é um game sandbox – ou seja, você decide como joga num mundo aberto e quadrado de possibilidades praticamente infinitas. Ele bateu o recorde de jogo eletrônico mais vendido de todos os tempos, com mais de 300 milhões de cópias comercializadas em todas as plataformas (isso sem contar as muitas cópias pirateadas que podem ser encontradas na internet).

Você nem precisa jogar Minecraft para participar da febre: seu nascimento, perto do começo da década de 2010, coincidiu com a popularização do YouTube e dos vídeos de gameplay, que mostra a tela de usuários enquanto jogam. A comunidade apaixonada de fãs do jogo vai além dos simples vídeos com captura de tela e narração. Eles também desenvolvem paródias, músicas e muitos memes sobre o Minecraft.

Por isso, o filme chega aos cinemas com uma bagagem de 15 anos de muitas piadas internas. Dá para perceber: o espectador desavisado que for assistir a Um Filme Minecraft vai se impressionar com a paixão dos fãs, que gritam algumas falas e levantam para bater palma no meio do filme. Em alguns casos extremos nos Estados Unidos, os fãs jogaram pipoca pro alto, levaram uma galinha para a sala de cinema e tiveram que ser escoltados para fora pela polícia.

Continua após a publicidade

Conheça o meme “jóquei de galinha”

O meme principal do filme, “jóquei de galinha”, faz referência a uma ocorrência raríssima no jogo, quando um zumbi-bebê aparece montado em cima de uma galinha. A cena já havia aparecido no trailer final de Um Filme Minecraft, lançado no dia 27 de fevereiro de 2025. Desde então, ela virou meme entre os fãs, que fizeram montagens e vídeos com o corte.

Na verdade, praticamente tudo do trailer virou meme. Jack Black, que interpreta o herói Steve, se refere a termos do jogo com um exagero dramático que não tem como não ser engraçado para quem ouve expressões como “pérola do Ender” há anos. As crianças e adolescentes já chegam nos cinemas com o trailer decorado, e tudo que apareceu nele era repetido, palavra por palavra, pelos espectadores.

Continua após a publicidade

Este repórter pode confirmar que, numa sessão relativamente vazia em São Paulo às 21h50 de um sábado, todos os adolescentes presentes pulavam de alegria e repetiam várias falas de Jack Black num inglês perfeito (“I am Steve!”), rindo entre si. Alguns espectadores, sem saber da piada interna, pediam silêncio no começo, mas depois desistiram.

(Na minha humilde opinião, a sessão não foi atrapalhada pelos jovens empolgados. Na verdade, ficou mais divertida.)

Continua após a publicidade

De acordo com o diretor do filme, Jared Hess, é tudo muito engraçado. Em entrevista ao The New York Times, ele disse que tudo que importa é que “as pessoas estão criando memórias no cinema. É por isso que fazemos os filmes”. Ele completou dizendo que “ninguém vai se machucar por causa de pipoca”.

Sabe quem deve estar gostando de toda a comoção? A Warner Bros. produtora e distribuidora do filme de Hess. Um Filme Minecraft teve o melhor desempenho de estreia de todos os tempos para uma adaptação de videogame. Com menos de um mês nos cinemas (o filme estreou no Brasil no dia 3 de abril), a produção já arrecadou mais de US$ 557 milhões ao redor do mundo, acima das bilheterias de blockbusters da Disney como Capitão América: Admirável Mundo Novo e Branca de Neve.

Continua após a publicidade

Assistir a um filme no cinema é uma experiência comunitária: a plateia reage junta ao que acontece na tela, com lágrimas e gargalhadas. Pode ser que Um Filme Minecraft com adolescentes gritando e pulando não seja o seu ideal de sessão de cinema, mas o que mais importa nessa história, depois de anos de queda na frequência das salas de cinema, é que as pessoas estão empolgadas para assistirem filmes juntas de novo.