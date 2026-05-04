Por que dia 4 de maio é considerado o “Star Wars Day”?
May the fourth be with you: um trocadilho presente em páginas de jornais se tornou o "feriado" dos fãs de Star Wars.
Star Wars é uma das maiores franquias de entretenimento do mundo, conquistando legiões de fãs há quase 50 anos. O primeiro filme (Episódio IV: Uma Nova Esperança) foi lançado em 1977 e marcou o cinema, especialmente pelos avanços em efeitos visuais. Desde então, a franquia já soma nove filmes principais – a chamada “Saga Skywalker” – além de spin-offs, séries, animações e livros. Só nas bilheterias, os filmes já arrecadaram mais de US$ 10 bilhões.
Os fãs têm até uma data comemorativa no calendário: o “Star Wars Day”, que celebra o universo criado por George Lucas em 4 de maio. Todos os anos, a ocasião mobiliza pessoas ao redor do mundo com posts nas redes sociais, cosplays, maratonas de filmes, lançamentos, promoções e eventos temáticos.
O motivo por trás da escolha é curioso e foge do padrão de datas ligadas a estreias ou marcos oficiais. Na verdade, vem de um trocadilho com a famosa frase “Que a Força esteja com você”, utilizada pelos personagens da saga para desejar sorte e proteção. Em inglês, May the Force be with you soa muito parecido com May the fourth (“quatro de maio”). A coincidência associa diretamente o dia e Star Wars. O resultado? a ocasião perfeita para celebrar a saga.
Segundo o site oficial de Star Wars, não há uma origem única para as comemorações do “Star Wars Day”, que surgiu de forma espontânea entre os fãs e não possui um criador oficial nem um marco inicial definido.
Ainda assim, há registros do uso da expressão “May the Fourth” já em 1978, em diversos jornais, apenas um ano após o lançamento do primeiro filme.
Em 1979, o trocadilho ganhou ainda mais destaque. No dia 3 de maio, foi eleita a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, a primeira mulher a assumir o cargo. No dia seguinte, 4 de maio, uma matéria do jornal The London Evening News parabenizou a vitória com a frase: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations”.
O que começou como um simples trocadilho e piada foi se transformando, ao longo do tempo, em um verdadeiro “feriado” e tradição entre os fãs de Star Wars. Novamente, isso também ocorreu de forma orgânica, impulsionado pelo público, e não institucionalmente pela Lucasfilm (produtora fundada por George Lucas).
Um marco na consolidação do “Star Wars Day” foi um evento realizado em 2011, em Toronto. Na ocasião, os fãs se reuniram em um cinema para celebrar o 4 de maio, com a exibição dos filmes, concursos de fantasia e outras dinâmicas.
Quando a Disney adquiriu a Lucasfilm, passou a explorar ainda mais a data comercialmente. Ela foi incorporada ao calendário da empresa e utilizada para promoções, lançamentos e eventos em cidades ao redor do mundo (além de atividades especiais em seus parques temáticos).
Uma curiosidade: esta não é a única data comemorativa ligada à saga. O Dia do Orgulho Nerd (25 de maio), por exemplo, coincide com o lançamento do primeiro filme de Star Wars.