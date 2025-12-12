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Introdução O site “Size of Life” de Neal Agarwal oferece uma viagem visual comparando o tamanho de 65 formas de vida, da molécula de DNA ao colossal Pando. Uma experiência interativa e educativa para saciar curiosidades sobre as dimensões do mundo natural, com dados científicos e ilustrações detalhadas.

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Explore e compare visualmente o tamanho de 65 formas de vida, do microscópico ao gigantesco. Criação de Neal Agarwal, idealizador de outros projetos interativos de sucesso como "The Deep Sea". Ilustrações detalhadas do paleoartista Julius Csotonyi. Dados científicos compilados de vasta base de livros e artigos. Conheça espécies extintas ou em risco, com etiquetas informativas.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma mitocôndria é maior ou menor que uma hemoglobina? O quão gigante realmente era uma preguiça-gigante? Qual a diferença de tamanho entre um humano e a maior árvore do mundo? São perguntas válidas, do tipo que surgem do nada no chuveiro.

Essas são dúvidas que o site Size of Life (“Tamanho da Vida”, em português) tenta sanar. Em uma progressão de 65 elementos – que inclui uma molécula de DNA, um humano, um T. rex e o Pando, o organismo vivo mais pesado do planeta –, o usuário pode descobrir o tamanho de uma forma de vida específica, compará-lo com o de outros personagens ou simplesmente seguir a linha dos indivíduos, do menor para o maior.

O site foi produzido por Neal Agarwal, um programador focado em criar experiências interativas e educativas na internet. Ele também é o idealizador de projetos como o The Deep Sea (“O Mar Profundo”), no qual o usuário consegue ver a profundidade em que animais vivem ao rolar a barra do site; o Spend Bill Gates Money (“Gaste o Dinheiro de Bill Gates”), em que você tem a conta bancária do bilionário para gastar com o que quiser; e o The Size of Space (“O Tamanho do Espaço”), que, assim como o site mais recente, mostra comparações visuais de tamanho sobre objetos celestes do cosmos. (Todos esses sites podem ser encontrados aqui).

Para o projeto Size of Life, Agarwal se juntou ao ilustrador Julius Csotonyi, um paleoartista especialista em desenhos da História Natural.

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Segundo o criador do projeto, as dimensões escolhidas para os indivíduos representam uma média ou valor máximo já registrado (pode-se selecionar medidas em metros ou em pés). As informações vêm de uma grande e diversa base de dados de livros, artigos científicos e repositórios de pesquisa.

Além disso, os seres recebem uma etiqueta nos casos de extinção (com a data em que foram extintos) ou caso estejam em risco de extinção.

Veja algumas imagens a seguir:

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