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Cultura

Qual é maior: um velociraptor ou um cachorro? Site compara o tamanho de seres vivos

Quão grande é um orangotango? Uma mitocôndria supera uma hemoglobina? Aprenda a usar ferramenta para tirar essas dúvidas.

Por Manuela Mourão 12 dez 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h30
Captura de tela do site Neal.Fun.
 (Neal.Fun/Neal Agarwal/Ilustrações: Julius Csotonyi/Reprodução)
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Uma mitocôndria é maior ou menor que uma hemoglobina? O quão gigante realmente era uma preguiça-gigante? Qual a diferença de tamanho entre um humano e a maior árvore do mundo? São perguntas válidas, do tipo que surgem do nada no chuveiro. 

Essas são dúvidas que o site Size of Life (“Tamanho da Vida”, em português) tenta sanar. Em uma progressão de 65 elementos – que inclui uma molécula de DNA, um humano, um T. rex e o Pando, o organismo vivo mais pesado do planeta –, o usuário pode descobrir o tamanho de uma forma de vida específica, compará-lo com o de outros personagens ou simplesmente seguir a linha dos indivíduos, do menor para o maior.

O site foi produzido por Neal Agarwal, um programador focado em criar experiências interativas e educativas na internet. Ele também é o idealizador de projetos como o The Deep Sea (“O Mar Profundo”), no qual o usuário consegue ver a profundidade em que animais vivem ao rolar a barra do site; o Spend Bill Gates Money (“Gaste o Dinheiro de Bill Gates”), em que você tem a conta bancária do bilionário para gastar com o que quiser; e o The Size of Space (“O Tamanho do Espaço”), que, assim como o site mais recente, mostra comparações visuais de tamanho sobre objetos celestes do cosmos. (Todos esses sites podem ser encontrados aqui).

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Para o projeto Size of Life, Agarwal se juntou ao ilustrador Julius Csotonyi, um paleoartista especialista em desenhos da História Natural. 

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Segundo o criador do projeto, as dimensões escolhidas para os indivíduos representam uma média ou valor máximo já registrado (pode-se selecionar medidas em metros ou em pés).  As informações vêm de uma grande e diversa base de dados de livros, artigos científicos e repositórios de pesquisa.

Além disso, os seres recebem uma etiqueta nos casos de extinção (com a data em que foram extintos) ou caso estejam em risco de extinção. 

Veja algumas imagens a seguir: 

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Captura de tela do site Neal.Fun.
(Neal.Fun/Neal Agarwal/Ilustrações: Julius Csotonyi/Reprodução)

Captura de tela do site Neal.Fun.

Captura de tela do site Neal.Fun.

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Captura de tela do site Neal.Fun.

Captura de tela do site Neal.Fun.
(Neal.Fun/Neal Agarwal/Ilustrações: Julius Csotonyi/Reprodução)
Captura de tela do site Neal.Fun.
(Neal.Fun/Neal Agarwal/Ilustrações: Julius Csotonyi/Reprodução)
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Captura de tela do site Neal.Fun.
(Neal.Fun/Neal Agarwal/Ilustrações: Julius Csotonyi/Reprodução)
Captura de tela do site Neal.Fun.
(Neal.Fun/Neal Agarwal/Ilustrações: Julius Csotonyi/Reprodução)
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animais
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