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Cultura

Tá com pressa? Saiba onde ver os curtas indicados ao Oscar 2026

Um terço dos concorrentes em animação, live action e documentário já está disponível no streaming.

Por Diego Facundini 26 jan 2026, 06h15 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h33
Pintura de uma homem nadando.
 (Papillon | Butterfly | Schmetterling by Florence Miailhe/FRA 2024, Generation/Reprodução)
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Tá com pressa? Saiba onde ver os curtas indicados ao Oscar 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Nessa temporada de premiações, entre as 2 horas e 40 minutos de O Agente Secreto, ou as 2 horas e 42 minutos de Uma Batalha Após a Outra, haja tempo livre para ficar em dia com os filmes do Oscar. Somada a duração desses e de outros concorrentes da categoria principal, levaria quase um dia inteiro para assistir tudo: 23h e 12m.

Porém, nem só de longa-metragens se faz o cinema – e a Academia sabe disso.

Entre as 24 categorias da 98ª edição do Oscar, três homenageiam uma das tradições mais antigas da história da sétima arte: os curta-metragens. Pelo critério da premiação, são aqueles filmes com duração menor que 40 minutos (incluindo créditos).

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As categorias se dividem em: Melhor Curta Animado, Melhor Curta Documental e Melhor Curta Live-Action.

No princípio do cinema, todos os filmes eram curta-metragens. A duração até 1913 costumava ser de 15 minutos ou menos. Mesmo com a consolidação dos longas (após avanços técnicos e da linguagem cinematográfica), os curtas seguiram tendo vida própria, seja em pequenas animações que precediam os filmes maiores, seja como porta de entrada de cineastas: Martin Scorsese, Francis Coppola, George Lucas… grandes nomes do mercado começaram assim.

Cada história precisa de seu tempo – mas cada pessoa, também, é restrita a seu tempo livre. Então, em meio a correria, talvez valha a pena dar uma olhada nos concorrentes mais breves da mais nova temporada do Oscar.

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Confira a seguir os destaques das categorias, e veja o que já está disponível para assistir em casa:

Melhor Curta Animado

Nesta categoria, apenas um dos cinco finalistas está disponível no Brasil.

Papillon é uma animação francesa dirigida por Florence Miailhe (e esta é sua primeira indicação à estatueta). Está disponível no Youtube e na plataforma ARTE.TV.

Usando técnicas de tinta, pastéis e areia, o filme reconstrói as memórias do nadador judeu Alfred Nakache, uma figura real que competiu nas Olimpíadas de Berlin em 1936, em plena Alemanha nazista.

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Ao fim do campeonato, o atleta foi enviado para Auschwitz. De todos em sua família, ele foi o único a sobreviver aos campos de concentração. Em 1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial, Nakache teve a chance de competir em natação novamente durante as Olimpíadas de Londres.

Além de Papillon, também concorre Retirement Plan, curta do irlandês John Kelly escolhido pela revista respecializada Variety como favorito na categoria. O filme acompanha Ray, um homem que se perde em meio aos devaneios de tudo que poderá fazer assim que se aposentar.

Também receberam indicações Forevergreen, de Nathan Engelhardt e Jeremy Spears, The Girl Who Cried Pearls, de Chris LavisMaciek Szczerbowski, e The Three Sisters, de Konstantin Bronzit.

Melhor Curta Documentário

Aqui, três indicados já estão disponíveis em serviços de streaming.

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Todos os Quartos Vazios, do americano Joshua Seftel, é o favorito da temporada e está disponível para assistir na Netflix. O documentário acompanha o jornalista Steve Hartman e o fotógrafo Lou Bopp em suas jornadas para capturar, com a lente da câmera, os quartos silenciosos de crianças assassinadas durante tiroteios escolares nos Estados Unidos.

Armado com uma Câmera: Vida e Morte de Brent Renaud, um documentário autobiográfico dos americanos Brent Renaud e Craig Renaud, está disponível na plataforma HBO MAX. Brent foi o primeiro jornalista morto durante a cobertura da Guerra da Ucrânia, em 2022. O filme traz um retrato do jornalismo de guerra, na medida que Craig, irmão de Brent, busca completar a derradeira reportagem usando as gravações que Brent deixou da Ucrânia.

O Diabo não tem Descanso, das americanas Geeta Gandbhir e Christalyn Hampton, é outro curta disponível na HBO MAX. O documentário acompanha um dia na vida de, Tracii, a chefe de segurança de uma clínica de aborto em Atlanta, enquanto navega por protestos e restrições legais que dificultam cada vez mais a vida de suas pacientes.

Outros indicados foram Children No More: “Were and Are Gone”, de Hilla Medalia, e Perfectly a Strangeness, de Alison McAlpine.

Melhor Curta Live-Action

Apenas um dos indicados da categoria que premia os melhores curtas encenados e gravados com atores reais está disponível para assistir.

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Deux personnes échangeant de la salive, dos franceses Natalie Musteata e Alexandre Singh, está disponível no YouTube e no site da revista New Yorker. O título vem do francês para “Duas pessoas trocando saliva”. Mas calma, não é um filme do tipo Kiss – aquele filme do artista plástico Andy Warhol que consiste inteiramente de tomadas com pessoas se beijando, por 55 minutos. Na verdade, é uma distopia, que acompanha a paixão da personagem Angine por uma vendedora em um mundo no qual beijar na boca é um crime capital. O curta, em sua respectiva categoria, é outro favorito da Variety.

Também concorrem Butcher’s Stain, de Meyer Levinson-Blount, A Friend of Dorothy, de Lee Knight, e Jane Austen’s Period Drama, de Julia Aks e Steve Pinder.

Outro indicado, The Singers, do americano Sam Davis, teve seus direitos de distribuição comprados pela Netflix em janeiro, mas ainda não está disponível na plataforma.

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TAGS:
Cinema
CURTA-METRAGEM
Oscar
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