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Cultura

Todos os anos, esta metrópole chinesa se transforma em uma “cidade de gelo”

O Festival de Harbin reúne 800 mil pessoas para conferir esculturas gigantes e esportes na neve – tudo isso a -20ºC.

Por Rafael Battaglia 8 mar 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Fotografia de esculturas de gelo no Harbin Ice and Snow Festival em Harbin.
 (Gavin Hellier/Getty Images)
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Harbin é a oitava maior cidade da China. Localizada na região nordeste do país, próxima ao Mar do Japão, ela está mais perto da fronteira com a Rússia do que de metrópoles como Pequim e Xangai. São mais de seis milhões de habitantes (se considerar a região metropolitana, o número sobe para dez milhões).

No inverno, as temperaturas batem os 20 graus Celsius negativos. Mas não há uma debandada de gente para regiões mais quentes. Pelo contrário: nessa época, a cidade recebe mais de 800 mil visitantes para o Festival Internacional de Escultura em Gelo e Neve de Harbin, a maior celebração desse tipo do mundo.

Castelos de neve, passeios de trenó, apresentações de patinação, competições de hóquei e até uma versão de futebol americano sob o gelo. Há um pouco de tudo no festival de Harbin. Vamos entender sua história e como ele funciona.

Fotografia de Espetaculares esculturas de gelo iluminadas no Harbin Ice and Snow Festival em Harbin, província de Heilongjiang, China, Ásia.
(Gavin Hellier/Getty Images)

Rio congelou, festa começou

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No final do século 19, Harbin ainda era um pequeno vilarejo quando virou a base de operações do Império Russo durante as obras da Ferrovia Oriental Chinesa – uma expansão da Ferrovia Transiberiana até a cidade de Vladivostok, a maior cidade portuária da Rússia no Oceano Pacífico.

Graças ao fluxo da ferrovia, Harbin já tinha mais de meio milhão de habitantes na primeira metade do século 20. O primeiro festival de inverno aconteceu em 1963. Era um show de lanternas de gelo, mais modesto do que a configuração atual.

O evento foi interrompido durante os anos da Revolução Cultural (1966-1976) do líder chinês Mao Tsé-Tung. Só voltou em 1985, quando virou uma tradição anual no calendário da cidade.

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Em 2001, o festival se fundiu a um evento internacional de esqui de Heilongjiang, a província chinesa da qual Harbin faz parte. E ganhou enormes proporções: somente a parte reservada às estruturas de gelo tem 600 mil metros quadrados – e mais de 100 construções.

Fotografia da escultura de gelo do Palácio Proibido ao pôr do sol durante o Festival de Gelo em Harbin, China.
(oksanaphoto/Getty Images)

Os visitantes costumam encontrar estruturas inspiradas nos mais diversos estilos arquitetônicos: palácios chineses, igrejas russas, catedrais francesas… A matéria-prima são as águas do rio Songhua, que congela em novembro. Todos os anos, mais de 10 mil trabalhadores retiram enormes cubos de gelo de lá para serem usados nas esculturas.

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O Festival de Harbin começa entre o final de dezembro e janeiro e vai até fevereiro. O ingresso custa a partir de US$ 20. Em toda a sua história, o rolê congelante já rendeu mais de US$ 4 bilhões para a cidade. E aí, você encararia o frio para conhecer essa festa?

 

 

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