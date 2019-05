Tour nos estúdios de Game of Thrones abre em 2020

Ao longo de oito anos, os fãs de Game of Thrones acompanharam histórias permeadas pelos locais mais exóticos. Apesar da série ter chegado ao fim, os objetos de cena, cenários e figurinos sobreviveram às batalhas. Eles estarão expostos ao público a partir de 2020, na Irlanda do Norte, onde grande parte dos episódios foram filmados.

Uma área de mais de 10 mil metros quadrados será transformada na atração turística. O estúdios Linen Mill, responsáveis pela filmagem da série, fizeram uma parceria com os criadores de GoT para transformar os cenários em uma exibição.

O local foi usado para filmar principalmente as cenas de Winterfell, Castelo Negro e batalhas navais. Outros locais fictícios como Porto Real, Norte da Muralha e Dorne se passam em diferentes países, desde Croácia e Espanha até Islândia e Marrocos. Várias cidades oferecem tours para conhecer os planos de fundo da série, mas dificilmente contam com objetos originais usados nas gravações.

No tour dos estúdios na Irlanda do Norte, serão exibidas peças que representam todas as locações da série. Alguns itens serão recriados e restaurados pela mesma equipe de profissionais que confeccionou-os para as gravações. Segundo a revista Time, a exibição se inspirou no tour dos estúdios de Harry Potter, localizado próximo a Londres.

O tour deveria ser aberto este ano, mas acabou tendo seu prazo estendido devido a uma expansão do projeto inicial. “Será uma experiência imersiva onde os fãs vão se sentir como se estivessem dentro de suas cenas favoritas da série”, disse o vice-presidente de licenciamento da HBO.

Essa não é a primeira vez que a série faz experiências imersivas para os fãs. Desde 2017 uma orquestra comandada por Ramin Djawadi, compositor da trilha sonora, viaja pela Europa e América do Norte tocando todos os temas de Game of Thrones. Resta esperar que essas experiências cheguem logo no Brasil.