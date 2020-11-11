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Cultura

Van Gogh teve surtos causados por álcool

É o que diz um novo estudo de pesquisadores holandeses, que analisou 902 cartas do pintor.

Por SUPER 11 nov 2020, 15h30 | Atualizado em 18 nov 2020, 15h32
Van Gogh pode ter enfrentado episódios de delírio devido abstinência de álcool, indica estudo
 (Print Collector/Getty Images)
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É o que afirma um estudo de pesquisadores da Universidade de Groningen, na Holanda.

Segundo o grupo, que analisou 902 cartas escritas por Van Gogh e entrevistou especialistas na obra do holandês, a dependência da bebida provocou ao menos duas crises psicóticas. Isso inclui o episódio em que o pintor mutilou sua própria orelha, por exemplo – motivado pela abstinência de álcool.

O estudo descarta o diagnóstico de esquizofrenia, já que “Van Gogh nunca apresentou sintomas psicóticos antes do incidente com a orelha, aos 35 anos, nem durante os intervalos entre os surtos de seus últimos 15 meses de vida”.

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