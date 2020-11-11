Van Gogh teve surtos causados por álcool

É o que afirma um estudo de pesquisadores da Universidade de Groningen, na Holanda.

Segundo o grupo, que analisou 902 cartas escritas por Van Gogh e entrevistou especialistas na obra do holandês, a dependência da bebida provocou ao menos duas crises psicóticas. Isso inclui o episódio em que o pintor mutilou sua própria orelha, por exemplo – motivado pela abstinência de álcool.

O estudo descarta o diagnóstico de esquizofrenia, já que “Van Gogh nunca apresentou sintomas psicóticos antes do incidente com a orelha, aos 35 anos, nem durante os intervalos entre os surtos de seus últimos 15 meses de vida”.