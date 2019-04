“Vingadores: Ultimato” – um guia (sem spoilers) para se preparar para o filme

Imagine voltar para abril de 2008, quando Homem de Ferro estreou nos cinemas. O mundo aguardava a chegada das Olimpíadas de Pequim, Barack Obama ainda era candidato à Presidência e, o mais importante de tudo, ainda estávamos longe do 7 a 1.

Naquela época, você provavelmente estava no cinema para conferir como um bilionário excêntrico conseguia salvar o dia com uma armadura de metal. Você era mais jovem, ou já acompanhava seu filho pequeno, ou apenas era um grande fã de super-heróis. Se você não foi assistir a esse filme nas telonas, imagine-se, então, em 2012, quando Os Vingadores reuniu, pela primeira vez, todos os personagens tirados dos quadrinhos em um único longa.

Pronto. Estava criado ali o Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), o grande (e ousado) projeto de criar filmes situados em uma mesma realidade, conectados entre si. E a aventura que começou 11 anos atrás, 22 filmes depois, culmina em Vingadores: Ultimato, que estreia no Brasil nesta quinta-feira (25).

Para se preparar para o filme, aqui vão algumas dicas que prometem ajudar você a aproveitar ao máximo o capítulo final (por ora) dos heróis da Marvel. Fique tranquilo: nada de spoilers por aqui.

Reveja os filmes mais antigos

Ultimato começa exatamente após o final de Guerra Infinita, e tanto este como os filmes mais recentes da Marvel são importantes para entender tudo o que está acontecendo no novo longa. Mas são as primeiras aventuras dos heróis que o filme homenageia.

Se possível, tente reassistir aos primeiros filmes da Fase Um do UCM. Ultimato, no fim das contas, é um “muito obrigado” a todos que abraçaram a ideia de mais de uma década atrás – e que aqui são recompensados. Dar mais uma olhada nos filmes dos Vingadores originais, com certeza, vai intensificar sua experiência.

Fuja dos spoilers (até o fim)

Na semana passada, a notícia do vazamento de algumas cenas do filme causou furor na internet. Milhares de pessoas fugindo de possíveis revelações do enredo, enquanto uma galera insistia em espalhar o que foi exposto.

Na internet, há uma série de maneiras de escapar dos spoilers, mas nem todo mundo teve essa sorte – e a chance de topar com alguma dessas pessoas na fila do cinema é grande. Como evitar ouvir o que não quer?

Caso você perceba alguma conversa suspeita, não hesite em pedir para as pessoas falarem mais baixo ou, simplesmente, pararem de falar sobre os spoilers. Não tenha medo, você vai ter o apoio da maioria, confie. Se não tiver jeito, o fone de ouvido é o seu melhor amigo até a hora de sentar na poltrona.

Confira a programação do seu cinema

O longa se transformou em um verdadeiro evento, com preparação prévia dos cinemas para receber salas lotadas por, pelo menos, uma semana após a estreia.

Toda essa operação tem um custo: o funcionamento de alguns lugares pode ser alterado por conta de Ultimato, como horários de entrada antecipados, cardápios restritos, entre outros. A Cinemark, por exemplo, lançou um guia com todas as mudanças que irão acontecer, para preparar os fãs para a pré-estreia desta quarta-feira (24). Vale a pena checar como as coisas vão rolar aonde você irá.

Compre lanchinhos

Não era apenas especulação: Vingadores: Ultimato tem três horas cravadas de duração. Isso significa que, mesmo que você tenha comido antes da sessão, é bem provável que sinta uma fominha em algum momento do filme.

Se você está pensando em comprar os combos especiais, vá para a fila com antecedência ou ganhe tempo comprando antecipadamente na bilheteria ou na internet. Mas prepare o bolso: na Cinemark, os combos de Ultimato são vendidos a partir de R$ 64.

Um lanchinho de casa ou do mercado são opções sempre bem-vindas. Bebidas também, especialmente uma garrafa de água na mochila. Mas seja cuidadoso nessa parte (entenda o porquê no próximo item).

Precisa ir ao banheiro? Saiba o melhor momento

Se você não está acostumado com filmes mais longos, como os de Senhor dos Anéis, três horas podem ser um desafio considerável para a sua bexiga. Por conta disso, tente se hidratar com parcimônia, para não ficar extremamente apertado na poltrona.

Contudo, se o desconforto for tirar você da experiência do filme, escolha o momento certo para dar um pulo no banheiro. Durante a sessão para imprensa, anotamos os momentos com a menor quantidade de cenas de ação e diálogos importantes durante o longa. Dá uma olhada neste gráfico:

–

Ultimato é um filme bastante diferente dos seus antecessores e toma decisões ousadas logo na primeira meia hora de filme. Ainda assim, dá pra aproveitar esses intervalos em verde para ir ao banheiro. Mas com tantos personagens em um enredo complexo, vale a pena aguentar (se puder) e não perder nenhum minuto.

Sim, não há nenhuma cena pós-créditos – e nem precisa. Depois de três horas intensas (e um caprichado encerramento), você só vai querer desfrutar e refletir sobre tudo o que aconteceu. Ultimato encerra parte de uma jornada – sem a necessidade de um gancho para o que vem por aí.