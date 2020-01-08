História A força da cooperação Veja como o padre Theodor Amstad espalhou pelo sul do país uma ideia para enfrentar as dificuldades econômicas da época e atender a necessidades comuns Por Vanessa Daraya, de Abril Branded Content 8 jan 2020, 07h49 | Atualizado em 8 jan 2020, 08h49 Siga ENTRAR NO CANAL GOOGLE NEWS GOOGLE DISCOVER Seguir no Instagram Seguir no YouTube Seguir no Facebook Seguir no X Seguir no Threads Seguir no Tiktok Compartilhe essa matéria: Link copiado! Priorizar nos meus resultados Google – (Rodrigo Fortes/Abril Branded Content) Publicidade TAGS:EconomiaHistóriahistória do Brasil