Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

A “ilha fantasma” da Europa que já desapareceu e voltou quatro vezes

Conheça a história de uma ilha com muitos nomes – e que foi vista pela última vez em 1831

Por Bela Lobato 19 dez 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h30
Ilustração da ilha.
 (MARZOLLA, Benedetto. Descrizione dell’isola Ferdinandea al mezzo-giorno della Sicilia. [Napoli] [1831]. Prancha VI./Anita Correia Lima de Almeida/Reprodução)
Continua após publicidade
A “ilha fantasma” da Europa que já desapareceu e voltou quatro vezes Priorizar nos meus resultados Google

No Mar Mediterrâneo, entre a Sicília e a Tunísia, já existiu uma ilha. Ou ainda existe – só que está submersa. Se bem que uma ilha submersa é só… o fundo do mar. No máximo um banco de areia. É confuso mesmo.

Falar dela é um desafio que começa pelo nome: se perguntar aos britânicos, ela se chama Graham Island. Os italianos a conhecem como Isola Ferdinandea e os franceses como L’île Julia, e existem ainda outros nomes.

A disputa pelos nomes reflete bem a disputa diplomática pela posse do pedaço de terra, que tinha uma localização estratégica no Canal da Sicília, especialmente em um momento em que os europeus se interessavam em colonizar o norte da África. 

O fato é que, nos últimos 2.300 anos, a ilha já foi e voltou pelo menos quatro vezes. Isso ocorre porque ela é uma ilha vulcânica, que só aparece na superfície quando o vulcão Empédocles entra em erupção. Em contato com a água, o magma se solidifica – com o tempo e o fim da erupção, entretanto, a água destrói e leva as rochas vulcânicas embora, e a ilha desaparece novamente.

Siga

Segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, a base do Empédocles se estende por 30 km por 25 km. Sua altura é de 400 metros, e, hoje em dia, o topo está apenas nove metros abaixo da superfície.

Continua após a publicidade

Por isso, a ilha ainda consta em mapas náuticos, já que apresenta risco para os navios que transitam na região, cujos cascos frequentemente são mais profundos que esses sete metros. 

A última vez que a ilha foi vista foi em 1831. Antes de surgir no horizonte, houveram sinais. Entre o final de junho e o início de julho, os pescadores da região perceberam mortandade de peixes, terremotos e o cheiro forte de enxofre.

No dia 12 de julho, o marinheiro de Napóles Ferdinando Caronna reportou que havia fumaça saindo do mar. No dia seguinte, uma coluna de fumaça já era vista claramente, mesmo de longe. Muita gente especulou que se tratava de um navio pegando fogo, embora outro capitão tenha visto a água borbulhando e disseminado a teoria de que se tratava de um monstro marinho.

Continua após a publicidade

Ilustraçãp da nova Ilha Vulcânica. Elevada por erupção submarina, na costa sudoeste da Sicília [...]. Observada pela primeira vez em 12 de julho de 1831. Em pedra por L. Haghe / Publicado por Ackermann. Litografia colorida à mão, 1831.
O vulcão Empédocles em erupção, em litografia de 1831. No canto inferior esquerdo, há espectadores num barco a remo, pequeninos diante da força da natureza. (British Museum/Anita Correia Lima de Almeida/Reprodução)
Cinco dias depois, a ilha já era grande o suficiente para receber um remo, que, na falta de uma bandeira, servia para marcar o pertencimento ao Reino das Duas Sicílias, um estado soberano que existia na época e só foi unificado à Itália 30 anos depois, em 1861. 

Os sicilianos foram os primeiros na corrida para fincar bandeiras e enviar expedições científicas para a região. No seu auge em 1831, a ilha tinha 1.528 km de diâmetro e 63 metros de altura. No centro, havia dois lagos pequenos que atraíam turistas. 

Continua após a publicidade

As brigas, pesquisas e viagens duraram pouco: em menos de seis meses, a ilha já havia se desfeito. Há relatos de que ela tenha aparecido brevemente em 1863, bem menor. 

Em 2000, atividades sísmicas na região fizeram especialistas especularem que uma nova erupção era iminente – e, consequentemente, que a ilha voltaria em breve. Os italianos correram (ou melhor, navegaram) para colocar uma bandeira italiana no pico da ilha, ainda submerso. A ideia era que, quando a ilha subisse, todo mundo já visse que se tratava território italiano.

A cerimônia teve a presença de descendentes da família real do Reino das Duas Sicílias, e envolveu a instalação de uma placa de mármore submersa em que se lia “esse pedaço de terra, que já se chamou Ferdinandea, pertenceu e sempre pertencerá ao povo siciliano”. A ilha não chegou a voltar – e, em seis meses, a placa de mármore já havia sido reduzida a pedacinhos pela força implacável do mar.

Continua após a publicidade

Referências: artigo “A ilha desaparecida Vulcanismo nas páginas dos jornais fluminenses”.

Publicidade
TAGS:
Europa
ilha
Itália
vulcão
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).