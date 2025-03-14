Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 12,99
História

A origem peculiar da palavra “caderno” – que vem do número quatro

Até hoje, inclusive, os designers da Super dividem a revista em dois cadernos de 32 páginas para enviá-la à gráfica. Coincidência? Acho que não.

Por Manuela Mourão 14 mar 2025, 18h44 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Fotografia de uma menina escrevendo no caderno.
 (Alys Tomlinson/Getty Images)
Continua após publicidade
A origem peculiar da palavra “caderno” – que vem do número quatro Priorizar nos meus resultados Google

Para entender de onde vem a palavra “caderno”, é necessário voltar algumas páginas.

A palavra-mãe é “quatro”

que, no latim, tinha uma ortografia mais chique: quattuor. Também foi dela que nasceram vários outros vocábulos do nosso cotidiano, como “quadrado”, “quadro” e “quadra”. Em todos os casos, claro, a razão é que esses são objetos com quatro lados.

Os cadernos também têm vértices em perfeitos 90º, mas essa não é a razão do nome.

Siga

Do quatro, saiu

Continua após a publicidade

quaternus, que significa “de quatro em quatro”. Durante a Idade Média, a matéria-prima dos bloquinhos eram folhas de papel grandonas dobradas em quatro partes que só então eram empilhadas e amarradas pela lombada.

Até hoje os designers da Super utilizam a palavra “caderno” para se referir a cada grupo de 32 páginas que é enviado à gráfica. Note: um múltiplo de quatro. No mundo editorial, portanto, o significado original permanece. “Cadernos” ainda são as subdivisões de uma obra impressa na gráfica. 

 

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Gostou? Calma que tem brinde etimológico.

Continua após a publicidade

Sabe o xadrez? Pois é: ele tem uma espécie de avô indiano chamado chaturanga, em que chatur significa “quatro” e anga era o nome dado para as subdivisões das forças armadas indianas, que incluiam cavalos e elefantes (os cavalos permaneceram, os elefantes se tornaram bispos na versão europeia do jogo). 

Continua após a publicidade

Note que chatur se parece um bocado com a palavra “quatro” se você ignorar o “h” e pronunciar só o “c”.  Não é coincidência. O sâncrito e o latim derivam ambos de uma mesma língua pré-histórica, o protoindo-europeu. Existe, de fato, uma origem compartilhada entre as duas palavras.

Com a migração persa para a Índia, chaturanga virou al chatranj em árabe. Quando os árabes conquistaram a Península Ibérica, levaram o jogo que, em territórios espanhóis, virou ajedrez e, em português, xadrez.

P.S. Você pode anotar essas informações curiosas nos novíssimos cadernos da parceria da Super com a Jandaia. Além de capas lindas, eles vêm com o recurso JandaIA: um aplicativo que digitaliza o conteúdo das suas anotações a partir de fotos e usa uma inteligência artificial generativa, treinada apenas com fontes confiáveis, para tirar dúvidas e auxiliar nos estudos. A união perfeita entre o mundo escrito e o digital. Acesse este link para saber mais

Publicidade
TAGS:
escrita
Origem das coisas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).