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História

Arqueologia: proa de embarcação metálica é retirada de obra da COP 30, em Belém

A parte da frente de uma embarcação antiga, descoberta em agosto do ano passado, foi removida do local e segue para a restauração.

Por Manuela Mourão 16 jan 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h16
foto da embarcação encontrado durante obra da COP30 em Belém (PA)
 (Secretaria de comunicação governo do Pará./Reprodução)
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Arqueologia: proa de embarcação metálica é retirada de obra da COP 30, em Belém Priorizar nos meus resultados Google

Em agosto de 2024, em meio às obras na capital paraense para preparar a cidade para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em novembro de 2025, uma proa de embarcação de metal foi encontrada na Avenida Visconde de Souza Franco, durante o trabalho.

O achado é uma descoberta arqueológica que, segundo pesquisadores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), é única para a região. Até então, não existiam registros de descobertas semelhantes a partir de escavações realizadas durante processos de licenciamento para obras públicas no Centro Histórico de Belém.

foto da embarcação encontrado durante obra da COP30 em Belém (PA)
(Secretaria de comunicação governo do Pará./Reprodução)

Na última segunda-feira (13), a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) informou que a proa (a parte da frente do casco de um navio ou barco) foi retirada do local da descoberta e foi levada para o estacionamento de uma faculdade particular. O trabalho foi realizado em etapas, e a proa foi dividida em três segmentos para garantir que a remoção fosse bem-sucedida, sem prejudicar a peça.

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De acordo com o Iphan, “a embarcação nos possibilita refletir sobre a história da formação urbana da cidade e como, ao longo do tempo, a sociedade modificou suas relações com os rios e igarapés, que eram as vias de locomoção antes do aterramento e asfaltamento de Belém.”

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O Instituto também reflete sobre a importância histórica do local, que já foi protagonista nas relações econômicas e portuárias da cidade em séculos passados — uma identidade hoje distanciada da baía paraense.

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Belém é conhecida por seu alto potencial arqueológico, especialmente no que diz respeito à chegada dos europeus ao Brasil. Existe, claro, uma fiscalização rigorosa para a proteção do Patrimônio Cultural.

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Na faculdade, a proa passará por um processo de restauro, para que, posteriormente, seja encaminhada a um museu.

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TAGS:
arqueologia
Brasil
DESCOBERTA ARQUEOLÓGICA
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