Alex Gomes Rocha

Quando surgiu o barbeador?

O barbeador em forma de T. cuja autoria é desconhecida surgiu por volta de 1880, nos Estados Unidos. Era apenas uma adaptação da navalha, mas com uma bainha de metal colocada ao longo da lâmina, que, assim escondida, evitava cortes profundos.

O instrumento, porém, não era muito prático, pois tinha de ser afiado constantemente e, por isso, não substituiu a navalha. Em 1895, o comerciante americano King Camp Gillette (1855-1932) idealizou um instrumento mais leve, que utilizava lâminas descartáveis. Em 1903 foram vendidas as primeiras unidades do revolucionário aparelho, que rapidamente se espalhou pelo mundo. O sucesso foi tamanho que Gillette, além de milionário virou sinônimo do seu invento.