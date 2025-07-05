Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Cientistas reconstroem rosto de mulher que viveu na Idade da Pedra

A caçadora-coletora pré-histórica viveu há 10.500 anos onde hoje é a Bélgica; agora, uma parceria de pesquisadores e artistas revelou seu rosto.

Por Manuela Mourão 5 jul 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Uma reconstrução do ambiente que a mulher de Margaux habitou no que hoje é a região do Vale do Meuse, na Bélgica. Ela viveu há cerca de 10.500 anos, durante o período Mesolítico.
 (Kennis & Kennis Reconstructions/Reprodução)
Continua após publicidade
Cientistas reconstroem rosto de mulher que viveu na Idade da Pedra Priorizar nos meus resultados Google

Há 10.500 anos, em plena Idade da Pedra, uma mulher viveu e morreu no território que hoje é a Bélgica. Milhares de anos depois, cientistas encontraram os seus restos mortais e, agora, se juntaram com artistas para criar uma reconstrução facial dessa mulher. 

Conhecida como “Mulher de Margaux”, em referência à caverna onde seus restos foram encontrados em 1988, ela é o resultado de uma recente colaboração entre arqueólogos da Universidade de Ghent e os irmãos Adrie e Alfons Kennis – artistas holandeses conhecidos por suas reconstruções hiper-realistas de humanos pré-históricos.

Utilizando imagens em 3D do crânio, modelos impressos em alta resolução e dados do DNA extraído de fragmentos ósseos, os pesquisadores criaram uma representação visual impressionante da caçadora-coletora do Mesolítico. 

Continua após a publicidade

Seus olhos eram provavelmente azuis ou em tons claros e sua pele era de um tom médio – mais escura que a de europeus modernos, mas mais clara que a de outros indivíduos do mesmo período na Europa Ocidental. 

Siga
Continua após a publicidade

Para a arqueóloga Isabelle De Groote, da Universidade de Ghent, esses traços desafiam algumas hipóteses anteriores que diziam que havia pouca diversidade fenotípica há 10.500 anos. “A pele da mulher Margaux aponta para uma maior complexidade da pigmentação da pele nessas populações – era algo mais heterogêneo do que se pensava anteriormente”, disse para a Live Science

Continua após a publicidade

A comparação com o famoso “Homem Cheddar”, descoberto na Inglaterra, reforça esse ponto. Ambos viveram em épocas parecidas da Europa pré-histórica; contudo, enquanto o inglês possuía pele escura e olhos azuis, Margaux teria uma pele mais clara.

“Até agora, a diversidade fenotípica entre os caçadores-coletores europeus era conhecida apenas por um pequeno número de fósseis”, diz Maïté Rivollat, geneticista do projeto, em comunicado

Continua após a publicidade

A idade da mulher, estimada entre 35 e 60 anos, e seu estilo de vida, provavelmente nômade e com muita exposição ao Sol, também influenciaram os tons aplicados à reconstrução. Ainda assim, os cientistas reconhecem os limites: o DNA antigo oferece pistas, mas não certezas. Há também um bom espaço para interpretação artística nessas reconstruções.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
homem das cavernas
HOMO SAPIENS
pedra
ROSTO
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).