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História

Com mais de 5 mil anos, este é o vestido mais antigo do mundo

A túnica de Tarkhan ficou esquecida por décadas num museu até ser identificada como a roupa de tecido mais antiga do mundo.

Por Bruno Carbinatto 19 jun 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Fotografia do Vestido Tarkhan egípcio antigo.
 (Museu Petrie de Arqueologia Egípcia da UCL/Reprodução)
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Em 1913, o arqueólogo e egiptólogo britânico Sir Flinders Petrie escavava a necrópole de Tarkhan, um cemitério do Egito Antigo localizado no sul de Cairo, quando encontrou um item que entraria para história: um vestido de mais de cinco mil anos – a roupa de tecido mais antiga que já foi identificada.

O Vestido de Tarkhan, como ficou conhecido, é uma túnica de linho que hoje está exposta no

Museu Petrie de Arqueologia Egípcia, em Londres. Datações por radiocarbono mostram que a peça foi feita em, aproximadamente, 3.100 a.C. – justamente durante o final do período pré-dinástico e o começo do chamado período dinástico do Egito Antigo, quando os primeiros faraós unificaram o território sob um único reino.

Como você pode ver na foto acima, o vestido não foi preservado por inteiro; na verdade, à primeira vista, ele pode parecer mais uma blusa, mas muito provavelmente era uma túnica longa mesmo. Em alguns pontos, o linho muito fino se desfez, e por isso hoje alguns pedaços de tecido transparentes foram adicionados ao item para manter sua sustentação.

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Mesmo assim, nas mangas da roupa ficou preservada uma decoração em formato dobras, chamada de plissado.

O vestido estava em uma tumba que, segundo os arqueólogos que a escavaram, provavelmente tinha sido saqueada em algum ponto da história (isso é muito comum em sítios arqueológicos egípcios, diga-se). Mas os ladrões haviam deixado o tecido de linho para trás, sem ver muito valor no item.

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Sir Flinders Petrie não notou o quão especial era aquele achado. A túnica ficou por décadas guardada num museu até ser analisada a fundo na década de 1970, revelando-se a roupa de tecido mais antiga do mundo.

Não dá para saber o tamanho exato do vestido, mas pesquisadores acreditam que ele cabia em uma adolescente jovem ou em uma mulher de estatura pequena. 

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Moda
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