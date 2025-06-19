Com mais de 5 mil anos, este é o vestido mais antigo do mundo
A túnica de Tarkhan ficou esquecida por décadas num museu até ser identificada como a roupa de tecido mais antiga do mundo.
Em 1913, o arqueólogo e egiptólogo britânico Sir Flinders Petrie escavava a necrópole de Tarkhan, um cemitério do Egito Antigo localizado no sul de Cairo, quando encontrou um item que entraria para história: um vestido de mais de cinco mil anos – a roupa de tecido mais antiga que já foi identificada.
O Vestido de Tarkhan, como ficou conhecido, é uma túnica de linho que hoje está exposta no
Museu Petrie de Arqueologia Egípcia, em Londres. Datações por radiocarbono mostram que a peça foi feita em, aproximadamente, 3.100 a.C. – justamente durante o final do período pré-dinástico e o começo do chamado período dinástico do Egito Antigo, quando os primeiros faraós unificaram o território sob um único reino.
Como você pode ver na foto acima, o vestido não foi preservado por inteiro; na verdade, à primeira vista, ele pode parecer mais uma blusa, mas muito provavelmente era uma túnica longa mesmo. Em alguns pontos, o linho muito fino se desfez, e por isso hoje alguns pedaços de tecido transparentes foram adicionados ao item para manter sua sustentação.
Mesmo assim, nas mangas da roupa ficou preservada uma decoração em formato dobras, chamada de plissado.
O vestido estava em uma tumba que, segundo os arqueólogos que a escavaram, provavelmente tinha sido saqueada em algum ponto da história (isso é muito comum em sítios arqueológicos egípcios, diga-se). Mas os ladrões haviam deixado o tecido de linho para trás, sem ver muito valor no item.
O próprio
Sir Flinders Petrie não notou o quão especial era aquele achado. A túnica ficou por décadas guardada num museu até ser analisada a fundo na década de 1970, revelando-se a roupa de tecido mais antiga do mundo.
Não dá para saber o tamanho exato do vestido, mas pesquisadores acreditam que ele cabia em uma adolescente jovem ou em uma mulher de estatura pequena.