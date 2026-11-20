Conexões: de Lancelot ao Júlio Lancelotti
O elo entre o personagem inglês e o padre brasileiro passa pelo Monty Python... e pela princesa Diana.
Lancelot
Um dos Cavaleiros da Távola Redonda. Dentre as várias representações do personagem no cinema, uma das mais conhecidas é a da comédia Monty Python em Busca do Cálice Sagrado (1975), na qual foi interpretado por…
John Cleese
Um dos criadores do grupo Monty Python, que revolucionou a comédia no século 20. Em 1989, foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original pelo filme Um Peixe Chamado Wanda (1988), estrelado por ele próprio e por…
Jamie Lee Curtis
Em um recente podcast, a atriz relembrou uma história curiosa envolvendo o filme Ferocidade Máxima (1997), feito pela mesma equipe de Um Peixe Chamado Wanda. Certo dia das gravações, uma pausa para ir ao banheiro a fez perder a visita de…
Princesa Diana
Após o desencontro no set, Diana e Jamie se corresponderam. Conhecida pelo ativismo contra o estigma da Aids, Diana foi madrinha e apoiadora da Casa Vida, instituição brasileira voltada ao acolhimento de crianças órfãs com HIV fundada por…
Júlio Lancellotti
O padre é o pároco da Paróquia São Miguel Arcanjo, na cidade de São Paulo. A figura religiosa também batiza o Monte de São Miguel, uma ilha na França. Em uma lenda medieval, esse lugar foi palco de uma luta entre um gigante e o Rei Artur, a quem Lancelot servia.