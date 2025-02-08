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História

Conheça o retrato humano mais antigo do mundo, esculpido em marfim de mamute

A escultura encontrada na República Tcheca tem 26 mil anos e pode representar uma anciã de alto status social

Por Bela Lobato 8 fev 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Imagem de um retrato da cabeça, crânio e reconstrução de uma mulher da Idade da Pedra, em marfim sobre fundo preto.
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
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Conheça o retrato humano mais antigo do mundo, esculpido em marfim de mamute Priorizar nos meus resultados Google

Um pequeno pedaço de marfim de mamute, esculpido há cerca de 26 mil anos, representa o mais antigo retrato humano conhecido. A escultura foi descoberta no sítio arqueológico Dolní Vĕstonice, na República Tcheca, na década de 1920. Com apenas 4,8 cm de altura, a peça é um marco na história da arte e da humanidade.

A escultura retrata o rosto de uma pessoa com traços faciais detalhados: olhos marcados, o esquerdo menor que o direito, covinhas no queixo. Na cabeça, o cabelo pode estar em um penteado para o alto ou sob um chapéu. Essas características apontam que se trata de um retrato de uma pessoa específica, e não uma figura genérica como outras encontradas no local.

O local onde a escultura foi encontrada, Dolní Vĕstonice, é conhecido como a “Pompeia da Idade da Pedra”. Situado próximo à atual fronteira sul da República Tcheca, o local guarda um acervo excepcional de milhares de artefatos, incluindo ferramentas, cerâmicas e sepultamentos.

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Outro achado famoso do mesmo sítio é a Vênus de Dolní Věstonice, uma estatueta de cerâmica de 11 centímetros. Ela não é um retrato: sem características individuais, segue o padrão de outras figuras de Vênus do Paleolítico, com ênfase em seios, barriga e quadris grandes, possivelmente símbolos de fertilidade, e detalhes mínimos na cabeça e corpo. 

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Imagem de Vênus de Věstonická na exposição Mammoth Hunters no Museu Nacional de Praga.
(Wikimedia Commons/Reprodução)
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Quatro pequenos orifícios na cabeça sugerem que a Vênus originalmente era ornamentada com penas. Uma tomografia em 2004 identificou a impressão digital de uma criança de 7 a 15 anos que manuseou a peça antes de ser assada.

Todos os achados oferecem vislumbres ao passado dessas sociedades europeis. A cabeça de marfim, junto com outros artefatos do mesmo sítio, permite hipóteses intrigantes. Os pesquisadores acreditam que a mulher retratada poderia ser uma anciã de grande importância social e possivelmente uma líder espiritual.

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Isso porque um dos sepultamentos mais notáveis de Dolní Vĕstonice é o de uma mulher que tinha entre 36 e 45 anos, encontrado em 1949. Seu esqueleto estava coberto por ocre vermelho e rodeado por dentes de raposa e uma escápula de mamute. Não é um sepultamento padrão: pesquisadores acreditam que ela tenha ocupado uma posição de destaque em sua sociedade.

Logo quando encontraram o crânio, já foi possível notar grandes lesões cicatrizadas na face. A cicatrização indica que esses danos ao crânio não foram causados após a morte, e que provavelmente a mulher viveu muitos anos com deformações ósseas. 

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Em 2018, uma reconstrução facial com base no crânio confirmou que a mulher tinha uma grande assimetria facial, fazendo com que seu lado esquerdo do rosto fosse significativamente menor do que o lado direito. Foi o suficiente para reforçar antigas teorias de que se tratava da mesma pessoa retratada no marfim.

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Imagem de um retrato da cabeça, crânio e reconstrução de uma mulher da Idade da Pedra, em marfim sobre fundo preto.
(Wikimedia Commons/Reprodução)

Hoje, com a nossa expectativa de vida mais longeva, é difícil imaginar uma mulher de 40 anos como uma anciã. Mas no Paleolítico, a expectativa de vida ficava entre 30 e 35 anos. As mudanças do período colaboraram para o avanço lento da longevidade, em razão de avanços em dietas mais variadas, técnicas de caça e coleta e uma organização social mais estruturada.

Como uma pessoa mais velha, que já poderia ser avó, ela poderia ser responsável por transmitir conhecimentos e cuidar dos mais novos. Em algumas culturas, anciões, com sua rara longevidade e rico conhecimento, ocupam papeis centrais. 

Outra possibilidade é que a mulher fosse considerada uma xamã, já que outros estudos apontam que pessoas com deformidades físicas ou traços únicos eram frequentemente associadas a poderes sobrenaturais em muitas culturas pré-históricas.

Atualmente, muitos dos artefatos de Dolní Vĕstonice, incluindo a escultura de marfim, estão em exposição no Anthropos Pavilion, um museu em Brno, na República Tcheca.

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