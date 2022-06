Naufrágio mais fundo do mundo é encontrado na costa das Filipinas

Um navio da frota americana da segunda Guerra Mundial foi encontrado a quase 7 quilômetros abaixo da superfície. O destroyer de escolta Samuel B. Roberts estava partido em dois. Ele afundou durante a batalha de Samar (uma das frentes da Batalha do Golfo de Leyte), que foi um importante conflito pelo controle naval da região das Filipinas.

Achado em uma encosta com 6985 metros de profundidade, o naufrágio supera o recorde anterior de 6456 metros, que pertencia à embarcação USS Johnston. Essa última também lutou no confronto de Leyte e foi encontrada em 2019 – mas só identificada no ano passado.

A empresa de tecnologia submarina Caladan Oceanic, sediada no estado do Texas, nos EUA, realizou as duas descobertas e seu fundador, Victor Vescovo, participou de ambas. Em uma declaração, ele afirmou se tratar de “uma honra extraordinária localizar este navio incrivelmente famoso”. Apelidado de “Sammy B.”, a embarcação combateu as frotas japonesas no esforço de cortar as linhas de suprimento do membro do Eixo com suas colônias.

No dia 18 de junho foram encontrados detritos atribuídos ao navio. Até o momento da descoberta, a localização do naufrágio não era precisa. A equipe foi capaz de achá-lo através de uma combinação de esforços em pesquisas históricas. A Caladan Oceanic e a equipe da EYOS Expeditions conduziram uma série de seis mergulhos ao longo de oito dias procurando os destroços do Samuel B. Roberts e do Gambier Bay, um porta-aviões que ainda não foi encontrado.

Em seu Twitter, Vescovo compartilhou imagens e vídeos do mergulho que identificou o destroyer. Todos os dados relacionados ao mergulho, incluindo mapas de sonar, vídeos e fotografias, serão doados à Marinha dos EUA e seu Comando de História e Patrimônio Naval.

Part of the dive on the Sammy B. It appears her bow hit the seafloor with some force, causing some buckling. Her stern also separated about 5 meters on impact, but the whole wreck was together. This small ship took on the finest of the Japanese Navy, fighting them to the end. pic.twitter.com/fvi6uB0xUQ — Victor Vescovo (@VictorVescovo) June 24, 2022

