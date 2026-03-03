O que é um aiatolá? É a mesma coisa que o presidente do Irã?

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Introdução A morte de Ali Khamenei, líder supremo do Irã, abre uma complexa disputa pelo poder em meio a tensões no Oriente Médio. Entenda o que é o aiatolá, cargo máximo da República Islâmica, suas vastas atribuições e o sistema que define os rumos do país.

Principais Tópicos





Morte de Ali Khamenei: O falecimento do líder supremo do Irã e as tensões no Oriente Médio. O que é um Aiatolá: Entenda o título religioso que simboliza “sinal de Deus” e sua importância máxima no Irã. Poder real no Irã: Aiatolá está acima de presidente e demais poderes, controlando defesa, segurança e política externa. Como funciona a sucessão: A Assembleia dos Peritos escolhe o novo líder, enquanto um conselho interino assume o poder. Nomes cotados para sucessão: Conheça os possíveis candidatos ao posto de líder supremo em um cenário de incertezas.

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Neste sábado (28), morreu Ali Khamenei, líder supremo do Irã desde 1989. O falecimento foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após uma sequência de ataques aéreos americanos e israelenses contra alvos iranianos, e depois confirmado pela televisão estatal do país.

Aos 86 anos, Khamenei ocupava havia quase quatro décadas o posto mais poderoso da República Islâmica: o de aiatolá que, pela Constituição, exerce a função de líder supremo. Sua ausência abre uma disputa delicada sobre quem comandará o país em meio à escalada de tensão no Oriente Médio.

Mas o que significa exatamente esse cargo?

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Aiatolá é um título religioso. A palavra, de origem árabe, significa “sinal de Deus”. Ela é concedida a clérigos muçulmanos xiitas que, após anos de estudo avançado em teologia e direito islâmico, atingem o mais alto grau de autoridade para interpretar a sharia, a lei religiosa. Trata-se de um reconhecimento acadêmico e espiritual dentro do clero, não de um cargo político em si.

Para entender por que um líder religioso pode concentrar tanto poder no Irã, é preciso voltar ao século 7. Após a morte do profeta Maomé, parte da comunidade muçulmana defendia que o sucessor deveria ser escolhido entre seus companheiros mais próximos. Esse grupo deu origem ao sunismo, hoje majoritário no mundo islâmico. Outro segmento sustentava que a liderança legítima caberia aos descendentes de Ali, primo e genro do profeta. Dessa corrente surgiu o xiismo, predominante no Irã.

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No xiismo, certos religiosos são reconhecidos como intérpretes qualificados da lei islâmica e como guias da comunidade. Ao longo do século 20, especialmente no Irã, o título de aiatolá consolidou-se como o topo da hierarquia clerical. Hoje, milhares de religiosos o detêm, mas apenas uma parcela restrita alcança projeção nacional.

O título, por si só, não garante poder de Estado. A influência política depende de prestígio dentro do clero, apoio institucional e articulação com as elites do regime. No caso iraniano, essa combinação se tornou decisiva após a Revolução de 1979.

Naquele ano, o aiatolá Ruhollah Khomeini liderou o movimento que derrubou a monarquia do xá Mohammad Reza Pahlavi. O novo regime, batizado de República Islâmica, uniu mecanismos republicanos, como eleições e Parlamento, a uma estrutura de autoridade religiosa. A Constituição criou o cargo de líder supremo, reservado a um aiatolá.

E o presidente?

O líder supremo é a autoridade máxima do país. Está acima do presidente, do Parlamento e do Judiciário. O artigo 110 da Constituição estabelece que cabe ao líder supremo definir as diretrizes gerais do Estado, comandar as Forças Armadas, declarar guerra e paz, nomear chefes do Judiciário e da mídia estatal, além de parte dos integrantes de órgãos estratégicos. Também pode vetar decisões do presidente e do Parlamento.

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Ou seja, o presidente não é o chefe máximo do Irã. Ele é eleito por voto popular para um mandato de quatro anos, com possibilidade de uma reeleição consecutiva. A votação ocorre em dois turnos se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos na primeira rodada.

O mandatário conduz a administração cotidiana: formula políticas econômicas, coordena ministérios, implementa programas públicos, negocia acordos e representa o país no exterior. No entanto, suas decisões não podem contrariar as diretrizes estabelecidas pelo líder supremo em temas considerados estratégicos, como defesa, segurança e política externa. Atualmente, o cargo de presidente é ocupado por Masoud Pezeshkian.

A engrenagem institucional inclui ainda dois órgãos centrais. A Assembleia dos Peritos, composta por 88 clérigos eleitos, é responsável por escolher e supervisionar o líder supremo. Em teoria, pode destituí-lo.

Já o Conselho dos Guardiães, formado por 12 membros entre religiosos e juristas, analisa se as leis aprovadas pelo Parlamento estão de acordo com a Constituição e com a sharia, sistema jurídico do Islã. Parte de seus integrantes é indicada diretamente pelo líder supremo, o que reforça sua influência sobre o sistema.

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Desde 1979, apenas dois homens ocuparam o posto máximo: Khomeini e, após sua morte em 1989, Khamenei.

Com o falecimento de Khamenei, o país entra em período de transição. De acordo com a Constituição, um conselho temporário assume as funções do líder supremo até que a Assembleia dos Peritos eleja o sucessor.

Esse grupo é formado pelo presidente Masoud Pezeshkian, pelo chefe do Judiciário, Gholamhossein Mohseni Ejei, e por um clérigo de alto escalão indicado pelo Conselho dos Guardiães, atualmente o aiatolá Alireza Arafi.

A decisão final caberá à Assembleia dos Peritos. Entre os nomes mencionados como possíveis sucessores estão Mojtaba Khamenei, filho do líder morto; Hassan Khomeini, neto do fundador da República Islâmica; e Ali Larijani, ex-presidente do Parlamento e atual secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional.

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As especulações, no entanto, ainda são incertas, especialmente diante do contexto de ataques militares e da instabilidade regional.

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