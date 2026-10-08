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História

O que foi a Guerra dos Cem Anos?

Conheça mais sobre o conflito entra a França e a Inglaterra – que durou mais do que um século.

Por Redação Super 8 out 2026, 22h00 | Atualizado em 9 out 2026, 10h46
Guerra Cem Anos
 (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)
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A Guerra dos Cem Anos, um dos maiores e mais complexos conflitos da Idade Média, marcou a relação entre duas potências europeias: França e Inglaterra. Apesar do nome, esta série de disputas militares estendeu-se por 116 anos, iniciando em 1337 e terminando em 1453.

Não foi um confronto ininterrupto, mas uma sucessão de batalhas e períodos de trégua que redefiniram o mapa político e social do continente.

As origens

A gênese da Guerra dos Cem Anos remonta ao ano de 1066, quando Guilherme, duque da Normandia (um território francês), conquistou a Inglaterra. Ele e seus sucessores tornaram-se, assim, reis da Inglaterra e, ao mesmo tempo, vassalos do rei da França por suas terras no continente. Essa dualidade de poder gerou uma tensão crescente ao longo dos séculos.

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O estopim da guerra ocorreu em 1328, quando o rei francês Carlos IV morreu sem herdeiros diretos. O rei inglês Eduardo III, sobrinho de Carlos IV e com direitos sobre regiões como Gasconha, Guiana e Ponthieu na França, reivindicou o trono francês. Contudo, uma assembleia de nobres franceses escolheu Felipe VI, acirrando a disputa por poder e territórios.

Embora a França possuísse uma população e riqueza superiores, a Inglaterra detinha uma monarquia mais centralizada e organizada militarmente, o que lhe garantiu vantagens iniciais. A região de Flandres, economicamente ligada à Inglaterra pela lã, mas sob domínio francês, também foi um ponto estratégico de tensão.

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A bizarra epidemia de dança na França de 1518

A ascensão de Joana D’Arc

Os primeiros anos da Guerra dos Cem Anos foram marcados por importantes vitórias inglesas. A Batalha de Crécy, em 1346, demonstrou a superioridade da infantaria e dos arqueiros ingleses. O cerco à cidade portuária de Calais, que resistiu por quase um ano antes de se render em 1347, também é um marco.

Em 1356, na Batalha de Poitiers, o rei francês João II foi capturado, levando a tratados que concederam mais autonomia aos ingleses sobre seus domínios franceses. Uma fase posterior de conflitos viu a Inglaterra, sob Henrique V, obter a grande vitória de Agincourt em 1415, imortalizada por Shakespeare, onde 9 mil soldados ingleses superaram 25 mil cavaleiros franceses.

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A virada francesa começou com o cerco a Orleans, entre 1428 e 1429. Com a intervenção de Joana D’Arc, a camponesa guerreira, o rei Carlos VII foi persuadido a enviar tropas.

A libertação de Orleans galvanizou o exército francês, que passou a expulsar os ingleses de Normandia, Guiana e Gasconha. A Batalha de Castillon, em julho de 1453, onde a artilharia de campanha francesa se mostrou decisiva, é historicamente considerada o fim do conflito, mesmo sem um tratado de paz formal.

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O legado da guerra

A Guerra dos Cem Anos é vista por historiadores como um divisor de águas: a última guerra feudal e a primeira moderna.

Ela transformou disputas entre senhores feudais em um conflito entre Estados com exércitos nacionais. Esse processo foi crucial para o desenvolvimento da ideia de nação, especialmente na França, que se unificou sob um poder central mais forte.

Na Inglaterra, a guerra também fortaleceu a identidade nacional e consolidou o poder da monarquia. O legado da Guerra dos Cem Anos reside, portanto, não apenas em suas batalhas e heróis, mas na forma como moldou a Europa, lançando as bases para as futuras nações-estado.

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Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Roberto Navarro e publicada na Mundo Estranho em 2011.

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