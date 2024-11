Os vikings eram realmente tão violentos quanto se imagina?

Os grandes sucessos de streaming gostam de pintar os Vikings como carniceiros, grandes ladrões e guerreiros extremamente violentos, que deixavam apenas destruição por onde passassem. Será que é isso mesmo?

Parte desse estereótipo é responsabilidade das grandes telas de Hollywood. Mas não significa que esses escandinavos não fizeram por merecer um pouquinho da fama.

O termo “Viking” é frequentemente descrito como significando “pirata” ou “invasor”, mas suas origens são mais complexas. A palavra moderna em inglês deriva do nórdico antigo, mas foi popularizada no século 19.

Em nórdico antigo, “víkingr” se refere a uma pessoa envolvida em expedições, enquanto “víking” descreve a atividade em si. Ambos os termos eram neutros e podiam se aplicar a vários grupos, não apenas a invasores. Seus significados e usos específicos durante a Era Viking (cerca de 750-1100 d.C.) ainda são debatidos entre os estudiosos, com evidências de runas e poesias sugerindo que “víking” incluía uma variedade de atividades marítimas além do saque. Com o tempo, no entanto, uma conotação pejorativa começou a surgir.

Continua após a publicidade

Os ataques sanguinários com certeza ajudaram nisso.

Fontes históricas registram diversos ataques a mosteiros e questões de pirataria, refletidos em códigos legais e documentos. Esses registros mostram um grande número de ataques, pintando uma imagem de um povo aterrorizante e sedento de sangue.

Continua após a publicidade

As crônicas mencionam cidades queimadas e pessoas capturadas ou mortas. Um exemplo vívido é a Crônica de Nantes, que descreve como os nórdicos “capturaram a cidade de Nantes e destruíram a santa catedral de Deus”, decapitando o Bispo Gunhard enquanto ele rezava e massacrando os fiéis.

Os vikings, sendo inicialmente pagãos, têm como vítimas grande parte da Europa, majoritariamente cristã, e por isso eram frequentemente descritos como particularmente abomináveis e ímpios em seus ataques.

“Estes são cristãos escrevendo sobre o ataque desses pagãos”, disse Caitlin Ellis, professora de história medieval na Universidade de Oslo, à Live Science. “Às vezes eles dizem que é um castigo [o ataque] de Deus o fato de seu próprio povo ter pecado ou não ter sido bom o suficiente.”

Continua após a publicidade

Assim, fontes não escandinavas retratam os vikings como invasores especialmente cruéis.

Na década de 1960, historiadores começaram a questionar a confiabilidade das fontes da Era Viking. Em vez de aceitar as crônicas como “verdades”, passaram a considerar o viés e o trauma dos autores dessas fontes, o que poderia complicar as interpretações das atividades vikings. Peter Sawyer, em seu livro A Era dos Vikings, 1962, escreveu:

“Uma vez reconhecidos os preconceitos e exageros das fontes primárias, os saques podem ser vistos não como um cataclismo sem precedentes e inexplicável, mas como uma extensão das atividades normais da Idade das Trevas.”

Continua após a publicidade

Daniel Melleno, professor de história medieval e pré-moderna na Universidade de Denver, conta que a época dos “homens do norte” coincidiu com a Idade Média, período em que escravidão, saques, guerras e matança eram comuns – os vikings não se excluem dessa realidade.

Por isso, a pergunta não deveria ser “eles eram violentos?” e sim, “eles estavam fazendo alguma coisa fora do padrão?”, explica o professor para a Live Science.

Os vikings eram em grande parte pré-letrados e deixaram poucos registros escritos de suas atividades, com a maioria das evidências vindo de suas vítimas ou de sagas escritas por seus descendentes séculos depois.

Continua após a publicidade

Embora também fossem comerciantes, agricultores e pescadores, suas vítimas se concentraram mais na violência que sofreram, resultando em relatos provavelmente exagerados sobre a brutalidade viking. Discrepâncias em algumas fontes também levantam dúvidas sobre a legitimidade das histórias.

Além disso, outros grupos também realizavam saques e conquistas na Europa medieval, como os árabes na Península Ibérica e os magiares na Hungria. O rei dos Francos, Charlemagne, também deu bastante dor de cabeça na época com seus massacres, guerras e tomada de reféns

Melleno observa que a grande diferença é que, ao contrário de estados organizados, os vikings eram vistos como um grupo de piratas, o que os tornava mais imprevisíveis e considerados mais bárbaros por suas vítimas.

Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.