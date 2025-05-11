Existe um antigo ditado italiano que diz “A un papa grasso, ne segue uno magro” – algo como “Um papa gordo é seguido por um magro”. Toda vez que há um conclave, a frase volta à tona e serve de argumento para algumas previsões papais. Mas o que ela significa?

Na verdade, o peso e a forma física do bispo de Roma não tem nada a ver com esta história – é apenas uma metáfora. O que o ditado descreve é uma suposta tendência dos cardeais a elegerem um novo papa com um perfil diferente ao último pontífice, a fim de criar um balanceamento nas posições da Igreja, como um pêndulo.

Nesta lógica, um papa mais tradicionalista e conservador seria seguido por um mais aberto a reformas e mudanças de posicionamentos da Igreja, por exemplo. Ou então, um papa mais comunicativo e que se posiciona mais sobre temas sociais e políticos seria seguido por um mais discreto, focado nos assuntos da fé.

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Mas é real? O ditado é uma generalização popular, claro, e não uma análise séria de vaticanistas. Alguns exemplos parecem se encaixar nessa lógica. Na foto acima, você vê o papa Pio 12, conhecido por sua postura mais austera, séria e formal. ele comandou a Igreja entre 1939 e 1958 e tinha um perfil mais conservador, tradicionalista e centralizador. O próximo papa foi João 23 (1958 – 1963), com características bem distintas: bem-humorado, menos formal e mais próximo do povo, além de progressista em assuntos sociais.

De qualquer forma, não é uma regra. Nenhum papa é totalmente igual a seu antecessor, claro, mas não há necessariamente mudanças radicais de um pontífice para o próximo ao longo da história.

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E quanto a Leão 14? Seu papado mal começou, obviamente, então não dá para fazer afirmações muito contundentes. Mas especialistas apontam que, até agora, ele parece ter um perfil mais próximo do papa Francisco em vários pontos, ou seja, representa mais uma continuidade do que uma ruptura. Dois papas magros seguidos, portanto – ou dois gordos. Vai saber: o ditado nunca disse qual é qual.

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