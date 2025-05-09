Sim, o papa é matemático. Mas não é o matemático que a internet pensa.

O novo papa estudou teologia e tem um doutorado em direito canônico. Porém, antes de se tornar frade e começar a caminhada eclesiástica que o levaria à posição mais importante da Igreja Católica, Leão 14 era matemático.

Robert Prevost recebeu seu título de bacharel em matemática em 1977. Ele estudou na Universidade Villanova, uma instituição de ensino católica fundada pela Ordem de Santo Agostinho no estado de Pensilvânia, nos EUA. Depois disso, Prevost entrou na mesma ordem religiosa que fundou sua faculdade e resolveu virar frade.

A matemática não foi deixada completamente de lado. Enquanto ele estudava teologia no mestrado, Prevost atuava como professor de física e matemática para um colégio de ensino médio católico em Chicago. Só posteriormente o papa trocou as ciências exatas pelo estudo das normas que regulam a Igreja Católica. Entre 1988 e 1998, ele ensinou direito canônico num seminário no Peru.

Confusão improvável entre estudantes de probabilidade

“O próximo papa é Bayesiano?” Os matemáticos do X (ex-Twitter) estavam em polvorosa (ainda que Bayesiano não seja exatamente a primeira palavra que vem à mente quando pensamos em alguém entusiasmado).

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A razão: vários veículos de imprensa noticiaram que o papa Leão 14 havia escrito um livro chamado Probability and Theistic Explanation (em português, “Probabilidade e a Explicação Teísta”). Essa monografia, publicada em 1990 pelo selo de teologia da editora da Universidade Oxford, versa de forma crítica sobre a tentativa de explicar a crença religiosa a partir de argumentos puramente científicos. Ele faz isso comparando as teorias de dois filósofos: Basil Mitchell e Richard Swinburne.

O autor, chamado Robert Prevost, era um acadêmico da área de matemática, americano, que acredita em Deus… não tem como ser outra pessoa, certo? Errado. Era outro Prevost.

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O Robert que escreveu o livro sobre probabilidade é um pesquisador ligado à Universidade do Texas e interessado em filosofia da religião. Não há muitas informações sobre ele na internet, mas dá para saber pelo seu perfil no LinkedIn que ele é formado em Direito (e não matemática, como o papa) e professor de filosofia da Universidade Wingate, uma instituição de ensino particular americana na Carolina do Norte, há 30 anos.

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Qual a probabilidade de duas pessoas nascidas nos Estados Unidos chamadas Robert Prevost acabarem estudando a intersecção entre teologia e matemática? Tá aí um desafio matemático interessante para o novo papa Leão 14 calcular no tempo livre.

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