Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Sim, o papa é matemático. Mas não é o matemático que a internet pensa.

Um suposto livro acadêmico do papa Leão 14 sobre probabilidade e a existência de Deus chegou ao radar da imprensa. Mas obra é de outro Robert Prevost.

Por Eduardo Lima 9 Maio 2025, 18h38 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Fotografia do Papa Leão XIV em fundo verde com cálculos matemáticos.
 (Gettyimages/Christopher Furlong/Anna Bergbauer/Superinteressante)
Continua após publicidade
Sim, o papa é matemático. Mas não é o matemático que a internet pensa. Priorizar nos meus resultados Google

O novo papa estudou teologia e tem um doutorado em direito canônico. Porém, antes de se tornar frade e começar a caminhada eclesiástica que o levaria à posição mais importante da Igreja Católica, Leão 14 era matemático.

Robert Prevost recebeu seu título de bacharel em matemática em 1977. Ele estudou na Universidade Villanova, uma instituição de ensino católica fundada pela Ordem de Santo Agostinho no estado de Pensilvânia, nos EUA. Depois disso, Prevost entrou na mesma ordem religiosa que fundou sua faculdade e resolveu virar frade.

A matemática não foi deixada completamente de lado. Enquanto ele estudava teologia no mestrado, Prevost atuava como professor de física e matemática para um colégio de ensino médio católico em Chicago. Só posteriormente o papa trocou as ciências exatas pelo estudo das normas que regulam a Igreja Católica. Entre 1988 e 1998, ele ensinou direito canônico num seminário no Peru.

 

Siga

Confusão improvável entre estudantes de probabilidade

“O próximo papa é Bayesiano?” Os matemáticos do X (ex-Twitter) estavam em polvorosa (ainda que Bayesiano não seja exatamente a primeira palavra que vem à mente quando pensamos em alguém entusiasmado).

Continua após a publicidade

A razão: vários veículos de imprensa noticiaram que o papa Leão 14 havia escrito um livro chamado Probability and Theistic Explanation (em português, “Probabilidade e a Explicação Teísta”). Essa monografia, publicada em 1990 pelo selo de teologia da editora da Universidade Oxford, versa de forma crítica sobre a tentativa de explicar a crença religiosa a partir de argumentos puramente científicos. Ele faz isso comparando as teorias de dois filósofos: Basil Mitchell e Richard Swinburne.

O autor, chamado Robert Prevost, era um acadêmico da área de matemática, americano, que acredita em Deus… não tem como ser outra pessoa, certo? Errado. Era outro Prevost.

Continua após a publicidade

 

 

O Robert que escreveu o livro sobre probabilidade é um pesquisador ligado à Universidade do Texas e interessado em filosofia da religião. Não há muitas informações sobre ele na internet, mas dá para saber pelo seu perfil no LinkedIn que ele é formado em Direito (e não matemática, como o papa) e professor de filosofia da Universidade Wingate, uma instituição de ensino particular americana na Carolina do Norte, há 30 anos.

Continua após a publicidade

Qual a probabilidade de duas pessoas nascidas nos Estados Unidos chamadas Robert Prevost acabarem estudando a intersecção entre teologia e matemática? Tá aí um desafio matemático interessante para o novo papa Leão 14 calcular no tempo livre.

Continua após a publicidade

Alex no país dos números

Alex no país dos números

Compre agora: Amazon - R$ 68,43
Publicidade
TAGS:
Amazon
igreja católica
Matemática
probabilidade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).