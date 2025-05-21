O Paquistão encontrou um rio de ouro – literalmente. Uma escavação recente revelou que o leito do Rio Indo, próximo à cidade de Attock, guarda uma reserva bilionária de ouro. E não são apenas um punhado de pepitas: são mais de 64 toneladas do metal precioso escondidas no fundo do rio.

O achado não é só uma curiosidade geológica, como pode ser também uma tábua de salvação para a economia paquistanesa. Estima-se que a jazida possa valer cerca de 80 bilhões de rúpias paquistanesas (moeda local), o equivalente a mais de R$ 1,5 bilhão.

A explicação para como o ouro foi parar no rio começa há milhões de anos, quando o choque entre placas tectônicas ergueu o Himalaia. Desde então, a erosão das montanhas foi liberando partículas de ouro, que desceram lentamente pelos cursos d’água.

O Rio Indo, com seu fluxo constante, foi arrastando e depositando essas minúsculas partículas ao longo de milhares de quilômetros.

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O processo, conhecido como formação de depósitos aluviais (ou placer gold deposits, no termo geológico), faz com que o ouro se acumule no leito do rio em forma de materiais achatados e arredondados. E, segundo o Daily Parliament Times, jornal paquistanês, uma faixa de 32 quilômetros no distrito de Attock concentra cerca de 32,6 toneladas métricas de ouro, o equivalente a 600 bilhões de rúpias paquistanesas.

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A missão de transformar esse ouro em receita ficou nas mãos da empresa estatal NESPAK (National Engineering Services of Pakistan), em parceria com o Departamento de Minas e Minerais do estado de Punjab.

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Mas nem tudo são barras reluzentes. A corrida pelo ouro começou também fora dos escritórios oficiais. Moradores locais já começaram a escavar ilegalmente o leito do rio, usando até máquinas pesadas. O governo tenta conter a mineração clandestina, mas até agora não se sabe exatamente se – e como – a extração oficial vai acontecer.

O Rio Indo não é qualquer rio. Ele é um dos mais antigos do mundo e foi berço da Civilização do Vale do Indo, que surgiu entre 3300 e 1300 a.C., uma das mais avançadas de seu tempo.

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Se a mineração for feita de forma sustentável , esse ouro pode ajudar a impulsionar a economia do Paquistão e, quem sabe, transformar o destino de uma região inteira.