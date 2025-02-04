Peru descobre nova pirâmide da civilização Caral, a mais antiga das Américas

A 200 quilômetros de Lima, a capital do Peru, cientistas encontraram uma nova pirâmide da civilização Caral, a mais antiga das Américas. Ela viveu entre 3.000 a.C. e 1.800 a.C. na região do Vale do Supe e deixou uma imensa quantidade de construções em uma pequena área. Para

alguns pesquisadores, isso sugere que, cinco mil anos atrás, o local pode ter sido a área mais densamente povoada do mundo (com a possível exceção do norte da China).

A equipe multidisciplinar de pesquisadores encontrou uma estrutura quadrangular de pedras coberta por arbustos com, pelo menos, três plataformas sobrepostas e uma escada central que permite acesso ao topo. Além disso, há também grandes huancas, pedras verticais que marcam os cantos do edifício e indicam a importância do local para cerimônias.

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Dentro de uma área de cerca de 39 hectares (390 mil metros quadrados), há também outras doze estruturas distribuídas em colunas ao redor do edifício central, onde há uma praça circular rebaixada típica da época. As variações de tamanho, orientação e características dos doze prédios podem estar relacionadas com a função de cada um.

Na periferia, foram encontradas áreas consideradas residenciais – para os pesquisadores, a região pode ter abrigado um pequeno centro urbano. Segundo o Ministério da Cultura do Peru, “o assentamento que acaba de ser descoberto não era visível do vale, sugerindo que fazia parte de uma extensão da Cidade Sagrada de Caral-Supe, possivelmente com funções mais reservadas ou religiosas”.

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O mapa abaixo mostra onde os novos achados foram encontrados: no Setor F do assentamento urbano de Chupacigarro, dentro da Cidade Sagrada de Caral-Supe. Confira:

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Na região mais ampla muitos outros prédios e pirâmides já foram encontradas desde que as escavações mais intensivas começaram, em 1994. Embora não utilizasse uma linguagem escrita, Caral possuía uma hierarquia social e uma rede de comércio complexas, que deve ter requerido uma estrutura robusta de governo, da qual ainda se sabe muito pouco.

Em 2001, a datação por radiocarbono permitiu concluir que a civilização é a mais antiga de que se tem conhecimento nas Américas. Ela floresceu mil anos após a Suméria, na Mesopotâmia, foi contemporânea às pirâmides do Egito e antecedeu os olmecas da Mesoamérica por quase dois milênios.

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Caral é classificada como uma

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cultura pré-cerâmica porque não produzia objetos de cerâmica, como vasos ou utensílios feitos de argila queimada. Além disso, há poucos registros de arte visual, como esculturas, pinturas ou outras manifestações artísticas de imagens ou símbolos.

Chupacigarro ocupava uma posição estratégica, favorecendo o contato com as populações do baixo vale do Supe e da costa de Huaura, que forneciam recursos marinhos. Seus moradores tinham fácil acesso à floresta ribeirinha, a nascentes de água (puquios), pedreiras e áreas agrícolas.