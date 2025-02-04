Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Peru descobre nova pirâmide da civilização Caral, a mais antiga das Américas

Área de 39 hectares e repleta de outras construções ajuda a entender mais sobre os Caral, povo latino que viveu há cinco mil anos.

Por Bela Lobato 4 fev 2025, 15h02 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Fotografia da Pirâmide no sítio arqueológico de Chupacigarro, no Peru.
 (Ministério da Cultura do Peru/Reprodução)
Continua após publicidade
Peru descobre nova pirâmide da civilização Caral, a mais antiga das Américas Priorizar nos meus resultados Google

A 200 quilômetros de Lima, a capital do Peru, cientistas encontraram uma nova pirâmide da civilização Caral, a mais antiga das Américas. Ela viveu entre 3.000 a.C. e 1.800 a.C. na região do Vale do Supe e deixou uma imensa quantidade de construções em uma pequena área. Para

alguns pesquisadores, isso sugere que, cinco mil anos atrás, o local pode ter sido a área mais densamente povoada do mundo (com a possível exceção do norte da China).

A equipe multidisciplinar de pesquisadores encontrou uma estrutura quadrangular de pedras coberta por arbustos com, pelo menos, três plataformas sobrepostas e uma escada central que permite acesso ao topo. Além disso, há também grandes huancas, pedras verticais que marcam os cantos do edifício e indicam a importância do local para cerimônias.

Fotografia dos Arqueólogos trabalham nas escavações no sítio arqueológico de Chupacigarro, no Peru.
(Ministério da Cultura do Peru/Reprodução)
Continua após a publicidade

Dentro de uma área de cerca de 39 hectares (390 mil metros quadrados), há também outras doze estruturas distribuídas em colunas ao redor do edifício central, onde há uma praça circular rebaixada típica da época. As variações de tamanho, orientação e características dos doze prédios podem estar relacionadas com a função de cada um.

Siga

Na periferia, foram encontradas áreas consideradas residenciais – para os pesquisadores, a região pode ter abrigado um pequeno centro urbano. Segundo o Ministério da Cultura do Peru, “o assentamento que acaba de ser descoberto não era visível do vale, sugerindo que fazia parte de uma extensão da Cidade Sagrada de Caral-Supe, possivelmente com funções mais reservadas ou religiosas”. 

Continua após a publicidade

O mapa abaixo mostra onde os novos achados foram encontrados: no Setor F do assentamento urbano de Chupacigarro, dentro da Cidade Sagrada de Caral-Supe. Confira:

Mapa do centro urbano Chupacigarro.
(John C. Willman/Universidade de Coimbra/Reprodução)
Continua após a publicidade

Na região mais ampla muitos outros prédios e pirâmides já foram encontradas desde que as escavações mais intensivas começaram, em 1994. Embora não utilizasse uma linguagem escrita, Caral possuía uma hierarquia social e uma rede de comércio complexas, que deve ter requerido uma estrutura robusta de governo, da qual ainda se sabe muito pouco.

Em 2001, a datação por radiocarbono permitiu concluir que a civilização é a mais antiga de que se tem conhecimento nas Américas. Ela floresceu mil anos após a Suméria, na Mesopotâmia, foi contemporânea às pirâmides do Egito e antecedeu os olmecas da Mesoamérica por quase dois milênios.

Continua após a publicidade

Caral é classificada como uma

Continua após a publicidade

cultura pré-cerâmica porque não produzia objetos de cerâmica, como vasos ou utensílios feitos de argila queimada. Além disso, há poucos registros de arte visual, como esculturas, pinturas ou outras manifestações artísticas de imagens ou símbolos.

Chupacigarro ocupava uma posição estratégica, favorecendo o contato com as populações do baixo vale do Supe e da costa de Huaura, que forneciam recursos marinhos. Seus moradores tinham fácil acesso à floresta ribeirinha, a nascentes de água (puquios), pedreiras e áreas agrícolas.

 

Publicidade
TAGS:
arqueologia
civilização
Peru
pirâmide
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).