Por que “laranja” em árabe se chama “portugal”?

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Introdução Comerciantes portugueses levaram a laranja-doce da Ásia para a Europa no séc. 16, popularizando a fruta e fazendo com que o nome de “Portugal” virasse sinônimo de “laranja” em vários idiomas. Entenda essa fascinante conexão.

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Apresentação da laranja-doce na Europa no século 16 por comerciantes portugueses, vinda da Ásia. A laranja-doce se tornou um produto de luxo, superando a amarga pré-existente. A palavra “laranja” em diversos idiomas (turco, grego, romeno, árabe) tem sua raiz na palavra “Portugal”. A distinção entre termos: palavras derivadas de “Portugal” para a laranja-doce e de “nāraṅga” (sânscrito) para a amarga. A razão pela qual Portugal ganhou o apelido de “terra das laranjas”.

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No século 16, comerciantes portugueses popularizaram a laranja-doce (Citrus sinensis) na Europa mediterrânea. A fruta era trazida da Ásia, principalmente da Índia e da China. Antes disso, o continente europeu conhecia apenas a laranja-azeda (ou laranja-amarga, também chamada de maçã-chinesa), da espécie Citrus aurantium, que não é muito agradável de se comer pura.

A nova fruta doce rapidamente ficou conhecida e se tornou um produto luxuoso, tanto para consumo quanto para a ornamentação, e era figurinha carimbada nos jardins mais aristocráticos.

Por isso, a fruta leva nomes derivados de “Portugal” em vários idiomas. Em turco, a fruta se chama portakal; em grego moderno, portokáli; em romeno, portocală; e, em búlgaro, portokal.

A associação entre Portugal e as laranjas também chega em países fora da Europa. A pronúncia da palavra para a fruta em persa, پرتغال, soa como “porteqāl”. Já em árabe, برتقال é lido como “burtuqāl”.

Em muitas línguas, a mesma palavra é usada para designar tanto a fruta quanto a cor. Antes de a cor “laranja” se consolidar como um termo próprio, ela costumava ser descrita como uma tonalidade de vermelho ou de amarelo. Só depois que a fruta se tornou mais conhecida é que o nome passou a ser usado também para designar a cor.

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Mas é bom não confundir: nessas línguas, existe uma palavra própria para designar o país Portugal. Em romeno, por exemplo, o país se chama Portugalia. Ou seja, as palavras que significam laranja possuem o sentido de “fruta de Portugal”, e não são o nome literal do país.

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Já a palavra em português, “laranja” remonta ao termo nāraṅga, do sânscrito (língua indiana antiga). A partir dele surgiram nārang em persa e, depois, nāranj em árabe. Assim, o termo chegou às línguas europeias, originando laranja em português, naranja em espanhol e arancia em italiano.

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Com a difusão da laranja-doce na Europa, surgiu em algumas regiões uma distinção nos nomes da fruta: termos derivados de nāranga passaram a se referir principalmente à laranja amarga, enquanto palavras associadas a Portugal passaram a designar a variedade doce.

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