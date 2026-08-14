Qual foi o presidente mais jovem do Brasil?

(Nilo e Jango: Governo do Brasil/Galeria de Presidentes / Collor: Ubirajara Dettimar/Presidência da República (via Wikimedia Commons)/Montagem sobre reprodução)

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Introdução O Brasil teve presidentes que assumiram o cargo em diferentes idades. Conheça Fernando Collor, o mais jovem a assumir aos 40 anos, seu governo, o Plano Collor e o impeachment. Descubra também Nilo Peçanha e João Goulart, os próximos na lista dos mais novos, e seus legados, além da lista completa dos chefes de estado.

Principais Tópicos





Fernando Collor foi o presidente mais jovem eleito após a ditadura militar. O Plano Collor e o confisco da poupança marcaram profundamente seu governo. Nilo Peçanha é considerado o segundo presidente mais jovem e o primeiro negro do país. João Goulart, o terceiro mais jovem, foi o último presidente antes do golpe militar de 1964. A idade mínima para ser presidente da República é de 35 anos, mas a maioria assume mais tarde.

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Para ser presidente da República no Brasil, existem alguns pré-requisitos. Entre eles estão a alfabetização, a filiação partidária, a nacionalidade brasileira e a idade mínima de 35 anos.

Os 35 anos já são requisito desde a Constituição de 1891, a primeira do Brasil República. Mas a maioria dos presidentes costuma assumir a presidência bem depois de atingir essa idade. Afinal, ocupar o cargo mais importante do País geralmente é resultado de uma longa trajetória política, com a passagem por outros cargos e a formação de reconhecimento entre os eleitores.

Até hoje, o presidente mais jovem da história do Brasil a assumir o cargo foi Fernando Collor de Mello, aos 40 anos. Ele tomou posse em 1990, pelo PRN (Partido da Reconstrução Nacional). Antes, já havia sido prefeito de Maceió, cargo que assumiu aos 29 anos, deputado federal e governador de Alagoas.

(A idade mínima para ser prefeito no Brasil é de 21 anos.)

Como funciona a eleição americana?

Collor foi também o primeiro presidente eleito pelo voto popular após a ditadura militar. Com o fim do regime, realizou-se, em 1985, uma eleição indireta pelo Colégio Eleitoral, que elegeu Tancredo Neves para a presidência. Ele morreu antes de tomar posse, e seu vice, José Sarney, assumiu o cargo.

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Chegando no fim do mandato de Sarney, iniciou-se a histórica eleição de 1989. A disputa foi marcada por uma grande quantidade de candidatos e teve, inclusive, a candidatura do apresentador Silvio Santos. No segundo turno, Fernando Collor venceu Luiz Inácio Lula da Silva com 53% dos votos.

Collor prometia modernizar a política e tinha como principal lema de campanha a “caçada aos marajás”, em referência aos funcionários públicos que recebiam salários considerados muito altos. O seu governo, porém, acabou marcado por escândalos e uma forte crise econômica.

Uma de suas principais medidas foi o Plano Collor, que tinha como objetivo conter a inflação, mas não conseguiu resolver o problema. O plano também confiscou o dinheiro guardado em contas-correntes e poupanças com mais de 50 mil cruzados-novos. Isso gerou um trauma nacional.

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Em 1992, Collor renunciou à Presidência enquanto um processo de impeachment contra ele estava em andamento.

Nilo Peçanha, o segundo presidente mais jovem do Brasil

Nilo Peçanha assumiu a presidência em 1909, após a morte de Afonso Pena, de quem era vice. Ele governou por cerca de um ano, período que restava do mandato.

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Ele é considerado o primeiro e único presidente negro da história do Brasil, mas sua identidade racial ainda é objeto de debate entre historiadores.

Durante seu curto governo, criou o Serviço de Proteção aos Índios, antecessor da atual Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), e instituiu as Escolas de Aprendizes Artífices, voltadas à formação profissional de nível técnico.

João Goulart, o terceiro presidente mais jovem do Brasil

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Conhecido como Jango, João Goulart foi o último presidente antes do golpe militar de 1964. Entrou para a política com o apoio de Getúlio Vargas, primeiro como deputado federal e, posteriormente, como ministro do trabalho.

Com o fim da Era Vargas, Jango foi vice-presidente no governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961, e novamente no governo de Jânio Quadros. Quando Jânio renunciou, em 1961, Jango assumiu a presidência.

Ele promoveu as chamadas Reformas de Base, que incluíam mudanças em áreas como reforma agrária, educação e sistema bancário.

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Como funciona a eleição americana?

Confira a lista dos presidentes brasileiros pela idade que tinham no momento da posse:

Fernando Collor, 40 anos

Nilo Peçanha, 41 anos

João Goulart, 42 anos

Jânio Quadros, 44 anos

Venceslau Brás, 46 anos

Arthur Bernardes, 47 anos

Getúlio Vargas, 48 anos no primeiro governo, 52 anos no segundo, 55 no terceiro e 68 no quarto.

Delfim Moreira, 50 anos

Ranieri Mazzilli, 51 anos no primeiro mandato e 53 anos no segundo (neste, assumiu por alguns dias após o golpe militar)

Floriano Peixoto, 52 anos

Prudente de Morais, 53 anos

Juscelino Kubitschek, 53 anos

Epitácio Pessoa, 54 anos

Rodrigues Alves, 54 anos no primeiro mandato

José Sarney, 54 anos

Hermes da Fonseca, 55 anos

Café Filho, 55 anos

Washington Luís, 57 anos

Lula, 57 anos no primeiro mandato, 61 anos no segundo e 77 anos no terceiro mandato, o que o torna o presidente mais velho da história do Brasil

Campos Sales, 57 anos

Afonso Pena, 58 anos

José Linhares, 59 anos

João Figueiredo (ditadura militar), 61 anos

Carlos Luz, 61 anos

Deodoro da Fonseca, 62 anos

Gaspar Dutra, 62 anos

Dilma Rousseff, 63 anos no primeiro mandato e 67 anos no segundo

Itamar Franco, 63 anos

Fernando Henrique Cardoso, 63 anos no primeiro mandato e 67 anos no segundo mandato

Jair Bolsonaro, 63 anos

Emílio Médici (ditadura militar), 63 anos

Castelo Branco (ditadura militar), 66 anos

Ernesto Geisel (ditadura militar), 66 anos

Nereu Ramos, 67 anos

Costa e Silva (ditadura militar), 67 anos

Michel Temer, 75 anos

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