Qual foi o primeiro partido político brasileiro?

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Introdução Descubra a história dos partidos políticos no Brasil, desde as facções do Império até as siglas mais recentes. Conheça a origem do Partido Conservador e Liberal, suas poucas diferenças ideológicas e o curioso ‘parlamentarismo às avessas’ de Dom Pedro II. Entenda também quais são os partidos mais antigos e novos em atividade hoje.

Principais Tópicos





Os primeiros partidos políticos brasileiros surgiram no Império, em 1837. Partido Conservador e Liberal tinham poucas diferenças ideológicas. Dom Pedro II alternava os partidos no poder com o 'parlamentarismo às avessas'. Antes dos partidos, existiam facções com interesses regionais ou comuns. Conheça o PCdoB, o partido mais antigo do Brasil, e o novo Partido Missão.

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A maior parte dos historiadores concorda que os primeiros partidos políticos foram aqueles formados durante o Brasil Império, a partir de 1837, chamados de Partido Conservador (saquaremas) e de Partido Liberal (luzias). Os dois surgiram da ruptura entre os liberais moderados, que dominavam a política do Brasil desde o início do Período Regencial, e sua ala mais radical, os exaltados.

Os apelidos têm origem geográfica. Saquarema, hoje um município fluminense, era naquela época ainda uma vila da província do Rio de Janeiro. Ali moravam vários membros do Partido Conservador, então era comum que as reuniões do grupo se concentrassem nas redondezas.

Já “luzias” foi um apelido jocoso por parte dos conservadores por causa da Batalha de Santa Luzia, em Minas Gerais, em 1842. O confronto foi parte de uma série de revoltas conservadoras Brasil afora naquele ano em resposta à ascensão do Partido Liberal. Em Santa Luzia, os liberais perderam e os conservadores venceram.

Apesar da rixa, na prática não existiam muitas diferenças ideológicas entre ambos. Tanto o Partido Conservador quanto o Liberal eram compostos por membros da mesma parcela da sociedade: a elite latifundiária. Não à toa, os dois defendiam a filosofia liberal clássica de pouca intervenção do Estado no âmbito econômico e apoiavam a manutenção do sistema de escravizados.

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Na maioria das vezes, a única distinção feita entre liberais e conservadores no Segundo Reinado dizia respeito ao grau de centralização do poder. Os conservadores queriam um governo central forte no Rio de Janeiro, enquanto os liberais queriam mais autonomia para as províncias.

Surge nesse período, inclusive, a famosa frase: “Nada mais parecido com um conservador (saquarema) do que um liberal (luzia) no poder”, dita pelo senador Antônio Holanda Cavalcanti, visconde de Albuquerque. Para autores como Nelson Werneck Sodré e Caio Prado Júnior, as diferenças entre os partidos seria apenas retórica.

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Qual a diferença entre conde, visconde, duque, marquês e barão?

Como as diferenças ideológicas não eram profundas, Dom Pedro II – que tomou posse em 1840 – alternava os dois partidos no comando dos gabinetes de ministros para manter a estabilidade política do Império. O modelo ficou conhecido como parlamentarismo às avessas e foi instituído em 1847.

Nesse caso, diferentemente de um regime parlamentar clássico, quem escolhia o primeiro-ministro era o imperador, usando o seu Poder Moderador (também chamado de quarto poder). Os parlamentares criavam as leis, mas tinham sua atuação limitada pelo poder centralizador do imperador, que tinha o poder de nomear ministros e dissolver a Câmara quando achasse necessário.

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Correntes políticas anteriores

Até 1837, não se pode falar, a rigor, em partidos políticos no Brasil. Com a proclamação da Independência, porém, surgiu o que chamamos de facções atuantes. Elas reuniam portadores de interesses em comum ou indivíduos que se originavam de uma mesma região. Inicialmente as facções não se propunham a disputar o poder – a ideia era apenas defender causas específicas.

A distinção mais clara entre essas facções era serem pró ou contra o imperador. Duas se destacavam: o grupo Português e o grupo Brasileiro. O primeiro era formado por comerciantes portugueses favoráveis à manutenção dos laços com Portugal. Já o grupo Brasileiro era formado pelos grandes proprietários rurais e comerciantes que queriam o livre comércio.

Foi diante do avanço da colonização portuguesa no Brasil e da difusão dos ideários da Revolução Francesa que os partidos passaram a assumir contornos similares aos conhecidos nos dias de hoje. Com o passar do tempo, a palavra “facção” foi sendo gradativamente substituída por “partido”.

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Do século 20 em diante

Os saquaremas e os luzias sumiram com a Proclamação da República, em 1889. Mas, afinal: qual o partido político mais antigo ainda em atividade?

Esse título pertence ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), fundado em 25 de março de 1922 sob o nome Partido Comunista do Brasil. Criado na Primeira República, passou por décadas de clandestinidade devido a perseguições em diversos momentos da história brasileira, como no Estado Novo e durante a ditadura militar. Mas nunca deixou de existir formalmente

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Vale uma ressalva aqui: o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), nasceu em 1962 após uma dissidência com o PCB. Mas, por compartilhar a mesma história com o PCB (e por usar o nome original do partido), o PCdoB também considera a sua fundação como sendo o ano de 1922.

Já o partido mais recente é o Partido Missão (MISSÃO). A organização foi fundada pelo Movimento Brasil Livre (MBL), que ganhou projeção nacional em 2014 ao organizar manifestações contra o governo Dilma Rousseff.

Em novembro de 2025, o MISSÃO teve seu registro oficialmente deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral e agora configura como o 30° partido político em atividade no País. O atual presidente do partido é Renan Santos, candidato à presidência da República nas eleições de 2026.

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