Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
História

Será que “todos os caminhos levavam a Roma”?

Não é bem assim. O ditado pode ser famoso, mas está longe de ser verdadeiro, segundo novo estudo.

Por Amanda Nascimento 19 set 2026, 14h00 | Atualizado em 19 set 2026, 15h10
Estrada de paralelepípedos ladeada por pinheiros altos e grama verde, com ruínas de pedra à direita sob um céu azul e alaranjado ao pôr do sol
 (LuisaV72/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Será que “todos os caminhos levavam a Roma”? Priorizar nos meus resultados Google

Você com certeza já ouviu falar que “todos os caminhos levam a Roma”. O ditado remonta às estradas com mais de 80 mil quilômetros de extensão criadas pelos romanos para ligar as províncias à capital do Império Romano (27 a.C. a 476 d.C). Mas, por acaso, já parou para questionar a veracidade da frase? Todos os caminhos levavam, de fato, à Roma Antiga?

Foi exatamente esse o objetivo de um novo estudo publicado nesta terça-feira (15) na revista científica Nature. Através de reconstituições da rede viária do Império Romano, pesquisadores descobriram que o ditado não passa de um mito. Acontece que, tecnicamente, esse título pertence a outras cidades romanas. Várias, inclusive. 

Cidades como Antioquia, Ancora e Bizâncio, na região da atual Turquia, assim como Corinto, na Grécia, eram “mais bem localizadas do que Roma” para quem viajava por terra.  Segundo o artigo, os caminhos terrestres mais importantes do império sequer passavam pela Cidade Eterna. 

Siga

A título de exemplo, podemos citar Corinto. A cidade estava mais integrada à rede viária porque suas estradas ligavam a Península do Peloponeso ao restante da Grécia. Outro exemplo é Ancora, que era uma opção melhor por ser um polo importante de transporte na Anatólia – que liga a Ásia à Europa.

Continua após a publicidade

Romanos usavam fóssil de trilobita como joia

O caso de Roma era mais singular. À Live Science, os autores da pesquisa recorreram a uma analogia anatômica para explicar a situação da capital no Império Romano: a Península Itálica seria uma espécie de “apêndice” da malha viária do império, e Roma estaria bem no meio desse apêndice, longe do fluxo principal das estradas. Ou seja, a cidade ficava às margens das rotas mais centrais.

Continua após a publicidade

Mas isso não ofuscou a importância da cidade. Durante grande parte da história antiga, Roma continuou como o coração político, econômico e cultural da civilização ocidental. O Império Romano como um todo, em seu auge no ano 117 d.C., chegou a quase 5,5 milhões de quilômetros quadrados ao redor do mar Mediterrâneo, ocupando grande parte da Europa, do Oriente Médio e do Norte da África.

O ditado popular veio só bem depois. Na Idade Média, um poeta francês, Alain de Lille, teria dito: “mille viae ducunt hominem per saecula Romam”, que significa “mil caminhos conduzem o homem para sempre a Roma”. Se continuarmos a pensar em Roma no sentido mais amplo, como um centro cultural do mundo antigo, talvez dê para dizer que o ditado permanece válido.

Continua após a publicidade

Conexões marítimas e fluviais

Para chegar às conclusões do artigo, pesquisadores calcularam o grau de conectividade das cidades romanas com a rede viária. Com o atlas digital “Itiner-e“, eles mapearam cerca de 300.000 quilômetros de estradas romanas.

Vale lembrar que o transporte terrestre não era o único meio de locomoção no Império Romano. O artigo observa que Roma pode ter desempenhado um papel mais significativo no transporte marítimo e fluvial do que no rodoviário. Mas como o foco do estudo não eram as vias marítimas, o próximo passo é investigar mais a fundo essas rotas na Roma antiga. 

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Antiguidade
Império Romano
provérbio
roma antiga
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).