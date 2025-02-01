Tesouro de moedas datadas da Roma Antiga encontrado perto de Utreque

Dois arqueólogos amadores estavam brincando com um detector de metais na cidade de Bunnik, perto de Utreque, no centro dos Países Baixos – para os íntimos, na Holanda. O aparelho foi à loucura em um campo aberto. 30 centímetros abaixo do solo, os dois descobriram 44 moedas de ouro, ou estáter, e 360 moedas romanas.

Historiadores acreditam que as moedas datam da época em que os soldados romanos conquistaram a Grã-Bretanha, pois tinham marcas do Rei Cunobelino, líder do reino celta-belga, que reinou o sudeste britânico entre 5 e 40 d.C.

A análise das peças sugere que as moedas foram deliberadamente enterradas num poço raso e armazenadas numa bolsa de tecido ou couro. O local onde a cova foi cavada provavelmente era um canal de água impróprio tanto para habitação, quanto para a agricultura.

A quantidade equivalia a 11 anos de salário de um soldado romano comum.

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Algumas moedas de ouro parecem ter circulado após a morte de Cunobelino, por seus sucessores. Por isso, os historiadores envolvidos na pesquisa dos metais sugerem que elas não foram selecionadas com base na qualidade, peso ou teor do ouro, e sim retiradas de circulação em um único evento: a conquista da Grã-Bretanha, por Aulo Pláucio (43-47 d.C.).

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Cláudio ordenou a invasão feita por Aulo, que ouviu as ordens e movimentou quatro legiões um exército extra de 20 mil homens para a conquista da ilha. Antes da tomada romana, a Grã-Bretanha consistia em reinos separados, mas, com a chegada dos romanos, os soldados estenderam gradualmente o seu controle sobre grande parte da atual Inglaterra, País de Gales e na Escócia – em tentativas de unificação. Eventualmente, eles estabeleceram uma nova província romana, a Britânia, que fez parte do império até o início do século 5 d.C.

Nessa época, era comum que os soldados romanos ganhassem recompensas monetárias depois de uma campanha militar bem sucedida, o presentinho se chamava donativo (do latim,

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donativum).

De acordo com o Museu Nacional Holandês de Antiguidades em Leiden, onde as moedas estão expostas, dentre as moedas romanas, 72 são áureos de ouro, uma moeda de alto valor, e 288 são denários de prata. A variação é grande, com alguns áureos estimados dos anos 200 a.C a 47 d.C., e as mais recentes traziam o retrato do imperador Cláudio. Além disso, as moedas de prata retratavam Júlio César e uma delas apresentava Juba, rei da Numídia, atual Argélia. As moedas de ouro faziam parte da bolsa britânica.

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O local em que as moedas foram encontradas, em Bunnik, era uma rota estratégica para os romanos que iam em direção à ilha. O que é uma surpresa é que, aparentemente, a cidade era um local o qual os soldados passavam em seu retorno ao continente.

Para o jornal inglês

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The Guardian, Anton Cruysheer, da Fundação de Paisagem e Patrimônio de Utreque, disse que “Esta é a primeira vez que são encontradas evidências físicas do retorno das tropas. Aparentemente eles voltaram com todo tipo de coisas. Essa é uma informação nova.”