Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Três tumbas do período do Novo Império foram descobertas em Luxor, no Egito

A descoberta lança nova luz sobre a vida de estadistas que viveram há mais de 3.000 anos.

Por Manuela Mourão 1 jun 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Pinturas no túmulo de Amum-em-Ipet retratam um cortejo fúnebre e um banquete.
 (Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito/Reprodução)
Continua após publicidade
Três tumbas do período do Novo Império foram descobertas em Luxor, no Egito Priorizar nos meus resultados Google

Na antiga cidade de Luxor, no sul do Egito, arqueólogos egípcios fizeram uma descoberta: três tumbas datadas do período do Novo Império, que se estendeu de aproximadamente de 1550 a 1070 a.C. Descobrir tumbas no Egito é como descobrir garfos na cozinha. Porém, o que diferencia essa descoberta das demais é que as sepulturas encontradas pertenciam a funcionários públicos de alto escalão.

Os sarcófagos estavam na necrópole de Dra Abu el-Naga, um dos sítios arqueológicos mais emblemáticos do país. Luxor é considerada um museu a céu aberto: este ano, por lá, arqueólogos revelaram o túmulo perdido de Tutmés II, um faraó que governou durante o século 15 a.C. Foi o primeiro túmulo de um faraó revelado desde 1922, quando a célebre sepultura Tutancâmon veio a público. 

“Esta descoberta não é apenas um testemunho da riqueza histórica do Egito, mas também do avanço da arqueologia egípcia contemporânea”, disse Sherif Fathy, ministro do Turismo e Antiguidades, chamando o feito de “um marco científico e arqueológico” em comunicado.

Siga
Continua após a publicidade

A equipe de pesquisadores, composta exclusivamente por egípcios, conseguiu identificar os donos das tumbas a partir de inscrições preservadas em paredes e objetos. Uma delas pertencia a Amum-em-Ipet, um funcionário importante no Templo de Amon, que viveu durante o período Raméssida: os séculos finais do Novo Império e um momento de declínio da civilicação egípcia. 

As outras duas tumbas remontam à 18ª dinastia, período de grande prosperidade e expansão territorial no Egito. Uma delas pertenceu a Baki, supervisor de um silo de grãos, uma função vital numa sociedade que dependia da agricultura e do controle de estoques para enfrentar as cheias e secas do Nilo. 

Continua após a publicidade

Já a terceira tumba é mais enigmática: seu ocupante é identificado apenas pela inicial “S”, que, ao longo da vida, ocupou cargos importantes como supervisor no Templo de Amon, prefeito de uma região de oásis no norte e também escriba.

Continua após a publicidade

Embora a tumba de Amum-em-Ipet esteja em mau estado de conservação, alguns elementos resistiram. Entre eles, um pátio e um corredor que leva a uma pequena capela, cujas paredes exibem pinturas vibrantes retratando uma procissão funerária e um banquete. As imagens dialogam com as crenças egípcias sobre a vida após a morte.

Continua após a publicidade

Baki, por sua vez, foi sepultado em uma tumba em formato de “T”, típica da elite do Novo Império. O longo pátio leva a dois salões perpendiculares que conduzem a um poço funerário e a uma câmara inacabada. A tumba de “S” possui uma configuração semelhante, com dois salões, um deles inacabado, além de um pequeno pátio e um poço.

Entre os artefatos encontrados estão ushabtis, pequenas estatuetas funerárias pintadas, destinadas a servir ao falecido no além, e outros objetos cerimoniais.

Continua após a publicidade

As escavações continuam. A equipe ainda explora os poços funerários das três tumbas, que podem guardar novos artefatos, ou talvez informações que ajudem a entender melhor a dinâmica social, econômica e religiosa do Egito há mais de três milênios.

 

 

Publicidade
TAGS:
arqueologia
Egito
faraó
MÚMIA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).