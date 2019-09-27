Como ouvir os podcasts da SUPER

Você já deve ter se deparado com algum post da SUPER anunciando um novo episódio dos nossos Podcasts. Hoje, temos dois programas que vão ao ar todo mês, o Dossiê SUPER e o Terapia.

Mas espera aí. Você pode não entender exatamente o que é um podcast, nem como escutar um episódio. E é por isso que estamos aqui, para oferecer uma mãozinha. Antes de qualquer coisa:

O que é um podcast?

É um programa de áudio. Pode ser mais ou menos descolado, mais ou menos formal. Tem podcast de notícia, de comédia, de cultura. Pode até ser de ficção, uma espécie de radionovela. Aliás, muitos podcasts lembram programas de rádio. Outros parecem mais com documentários divididos em episódios.

E os podcasts da SUPER? Eles lembram… As revistas da SUPER. Trazemos o DNA da revista para o áudio. Nossos repórteres e convidados se aprofundam em assuntos importantes – que vão de ansiedade até agrotóxicos – para garantir que, no final de cada episódio, você saia mais esperto e preparado para levar a conversa adiante na sua própria vida.

E como eu faço para ouvir?

Nossos programas estão nas principais plataformas de podcasts: você consegue acessá-lo pelo Spotify, pelo PocketCasts, pelo app Podcasts da Apple e pelo Google Podcasts. Também consegue ouvi-los na playlist “Podcasts” do nosso canal do Youtube.

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Em todos esses lugares, você pode se inscrever ou seguir o programa, e ser avisado sempre que lançamos novos episódios. Mas, se preferir, também pode acompanhar os programas dentro do próprio site da SUPER, a partir das páginas de cada programa (veja aqui o Dossiê SUPER e, aqui, o Terapia).

Links

DOSSIÊ SUPER

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TERAPIA

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