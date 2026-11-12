133 estudos mostram: gamers são mais inteligentes que os outros

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Introdução Uma pesquisa recente da Acta Psychologica reforça que videogames podem impulsionar o desempenho cognitivo, derrubando o mito de que são prejudiciais. O estudo, que analisou 133 outras pesquisas, aponta benefícios em áreas como memória, atenção visual e habilidades espaciais. Descubra os detalhes e como o excesso deve ser evitado.

Principais Tópicos





Videogames podem melhorar a coordenação motora Jogar regularmente auxilia na capacidade cognitiva Estudo recente associa games a melhor desempenho na memória Benefícios incluem atenção visual e habilidades espaciais O excesso deve ser evitado para um hobby saudável

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Se existe um mito que já cansou de ser derrubado é o de que “videogames fazem mal para a saúde”. Estudos diversos mostram que jogar com regularidade ajuda na coordenação motora, na capacidade cognitiva, na saúde mental, na criação e fortalecimento de conexões sociais, na plasticidade do cérebro, na criatividade e até no processo de terapia com psicólogos. O que faz mal, como em tudo, é o excesso, que deve ser evitado para manter o hobby saudável.

Uma pesquisa recente, de julho de 2026, trouxe mais uma evidência para esse grupo: jogar videogames está associado a um melhor desempenho cognitivo. O estudo, publicado na revista Acta Psychologica, queria resolver uma contradição apresentada em pesquisas anteriores: algumas indicavam que os videogames poderiam beneficiar determinadas habilidades mentais, enquanto outras encontravam efeitos pequenos ou pouco consistentes.

Os pesquisadores fizeram uma revisão sistemática e três meta-análises. Para isso, se debruçaram sobre 133 estudos publicados entre janeiro de 2005 e agosto de 2025, os quais englobam 14.245 participantes. Todas essas pesquisas investigavam, de uma forma ou de outra, a associação entre jogar e um suposto melhor desempenho cognitivo.

Cinco áreas da cognição foram avaliadas no novo estudo:

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Memória

Habilidade espacial

Atenção visual

Controle cognitivo

Inteligência

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Resultados

Em todas as meta-análises, foram observados resultados melhores nos testes cognitivos, ainda que modestos. Os resultados mais interessantes vieram dos ensaios controlados, aqueles em que os pesquisadores avaliaram intervenções com videogames, em vez de apenas observar pessoas que já jogavam espontaneamente. Nesses, a memória se destacou por ter uma melhora claramente significativa.

O estudo não sustenta a ideia de que videogames produzam uma melhora ampla e expressiva da inteligência, pois os efeitos identificados são (relativamente) pequenos e a capacidade de estabelecer causalidade permanece limitada. Um estudo que faça essa afirmação (“videogame melhora inteligência”) dificilmente aparecerá no curto prazo, pois “inteligência” é um conceito muito amplo e as pesquisas, em geral, analisam habilidades específicas dentro de grupos e períodos limitados.

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Ainda assim, os resultados permitem cravar, mais uma vez, que gamers tendem a apresentar desempenho cognitivo superior em algumas avaliações, especialmente em relação à memória. Já é suficiente para se gabar!

O outro lado

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Para entender a importância desse estudo de 2026, é preciso olhar para outro, de 2018, que disse justamente o contrário: videogames não melhoram a habilidade cognitiva. Essa meta-análise, publicada no Psychological Bulletin, analisou 227 estudos individuais.

Nela, os cientistas queriam saber se as habilidades específicas utilizadas durante as partidas se transferem para capacidades cognitivas mais amplas, ou seja, se melhoram nossa inteligência como um todo. Como não encontraram evidências definitivas disso, sua conclusão foi que não se observa uma relação causal entre jogar videogames e melhorar a capacidade cognitiva geral.

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Os estudos de 2018 e 2026 investigaram coisas diferentes: o mais antigo queria saber se jogar produz ganhos na capacidade cognitiva geral, enquanto o mais novo queria saber se jogar melhora habilidades cognitivas específicas. Por isso, as conclusões não são necessariamente contraditórias: são apenas formas diferentes de olhar para a questão da inteligência. A parte boa: nesse bolo todo, não apareceu nenhum cientista dizendo que jogar te deixa mais burro.

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