As girafas vomitam?

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Introdução Girafas vomitam, mas é um evento raríssimo, diferente da ruminação comum. Descubra os detalhes fascinantes por trás do pescoço longo e do sistema digestivo único que tornam essa proeza quase impossível.

Principais Tópicos





O pescoço gigante das girafas e suas vértebras incomuns. A diferença crucial entre ruminar e vomitar, comum em girafas. Por que o vômito é um evento raríssimo para esses animais. O complexo sistema digestivo de quatro compartimentos. Qual a principal causa para uma girafa vomitar.

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O pescoço de uma girafa tem o tamanho médio de 1,8 m de comprimento e um peso aproximado de 272 kg. Em termos de estrutura, é muito similar aos dos outros mamíferos — a principal diferença é que cada uma das sete vértebras possui 25 cm de comprimento. Quase seis vezes o tamanho da nossa!

Esse pescoço dificulta um pouco a tarefa de vomitar, mas sim, as girafas conseguem. Só que esse é um evento extremamente raro. Mas, antes de falar sobre esse processo, é preciso explicar algo importante para evitar confusão: assim como as vacas, as girafas são ruminantes. Isso significa que, após passar um tempo no estômago, o alimento volta para a boca para ser mastigado novamente.

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Esse processo, que não tem nada a ver com vômito, é normal e essencial para a digestão. Existem vídeos na internet, como este, que permitem ver a comida viajando de volta para a boca da girafa.

O estômago da girafa é dividido em quatro compartimentos distintos: rúmen, retículo, omaso e abomaso. Quando ela alimenta, a comida entra no rúmen (o maior compartimento), se mistura com a saliva e começa a fermentar com a ajuda de microrganismos. Após essa primeira digestão, o alimento parcialmente digerido, conhecido como bolo alimentar, é regurgitado de volta para a boca. A girafa então mastiga o bolo alimentar mais profundamente, decompondo-o ainda mais e aumentando a área de superfície para a digestão microbiana.

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“Vomitar”, no caso das girafas, é quando o bolo alimentar no abomaso (último compartimento) retrocede e volta para os primeiros compartimentos. Isso em si já é raro. Agora, que o bolo alimentar suba pelo esôfago e seja projetado pela boca é ainda mais excepcional, uma verdadeira raridade. Pode acontecer, só é improvável.

Veja alguns motivos pelos quais é tão raro:

Pescoço longo: Para uma girafa, expelir o conteúdo do bolo estomacal é fisicamente muito difícil devido à grande distância entre o estômago e a boca.

Força muscular esofágica: Os músculos do esôfago da girafa são incrivelmente fortes e projetados para mover o alimento para baixo, não para cima.

Digestão de ruminantes: O estômago compartimentado e o processo de fermentação podem tornar menos provável que o conteúdo seja expelido com força.

Hábitos alimentares: As girafas são animais que se alimentam seletivamente de folhas e brotos, escolhendo cuidadosamente sua comida, o que pode reduzir a probabilidade de ingerir algo que provoque vômito.

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As causas para o vômito das girafas geralmente incluem o consumo de vegetais tóxicos. O corpo, como forma de defesa, expulsa o material indesejado.

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