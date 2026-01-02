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Mundo Estranho

Como a árvore mais isolada do planeta morreu atingida por um caminhão

"Ele não é louco, ele tá me vendo": 400 km de absoluto nada para todos os lados e ela conseguiu ser vítima de sinistro. Duas vezes.

Por Victor Bianchin 2 jan 2026, 08h15 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h32
Fotografia da árvore que foi atingida.
 (Creative Commons/Photo Citroën/Reprodução)
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O Teneré é uma vasta região do deserto do Saara, localizada principalmente no nordeste do Níger, estendendo-se até áreas do Chade e da Líbia. O nome vem do tuaregue (língua de um povo seminômade do deserto) e significa algo como “terra deserta” ou “onde não há nada”, o que descreve bem a região. Trata-se de um dos lugares mais secos e inóspitos do planeta: dunas a perder de vista por quilômetros e quilômetros.

Apesar do risco, por muitos séculos, o Teneré serviu de rota para as caravanas transaarianas, procissões que atravessavam o deserto, indo do norte da África até a África subsaariana e vice-versa. Essas caravanas começaram ali entre os séculos 3 e 5 d.C., com a domesticação dos camelos, e duraram até o século 19, substituídas pelo transporte marítimo.

Por aproximadamente 300 anos dessa história, uma única árvore presenciou a passagem dessas caravanas: uma acácia da espécie Vachellia tortilis. Trata-se de uma planta comum no Sahel, a região de transição entre as savanas úmidas africanas e o deserto do Saara.

Historicamente, o deserto do Saara alterna ciclos secos com ciclos mais úmidos (ambas as fases durando dezenas de milhares de anos), então é possível que essa planta, assim como o conjunto de árvores que havia ao redor dela, era, de alguma forma, um resquício desse último ciclo úmido. As demais acácias foram morrendo — o que é compreensível, já que não há chuva. Esta árvore, entretanto, conseguiu sobreviver.

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Na década de 1930, um poço foi escavado perto da árvore e descobriu-se um lençol freático a pouco mais de 30 metros de profundidade. As raízes da acácia haviam alcançado esse lençol, garantindo a umidade que a planta precisava.

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E assim a árvore foi vivendo, servindo de referência para os viajantes e nunca sendo perturbada por eles. Ganhou o apelido de Árvore Solitária do Teneré, pela falta de companheiras ao redor. Em um trajeto de 800 km de areia e cascalho, sua presença era o maior sinal de vida. Todos a respeitavam.

Existia até um aspecto sobrenatural na árvore. Segundo um relato de 1957, havia uma lenda de que um caravanista havia morrido próximo à árvore, e que seu espírito podia ser ouvido à noite chamando seus animais.

Veja um depoimento de Michel Lesourd, Comandante da Missão Militar Aliada em 1939, sobre a árvore:

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“É preciso ver a Árvore para crer em sua existência. Qual é o seu segredo? Como pode ela ainda estar viva apesar das multidões de camelos que a pisoteiam? Como, em cada azalai [caravanas que transportam sal pelo Teneré], um camelo perdido não come suas folhas e espinhos? A única resposta é que a árvore é tabu e assim considerada pelos caravaneiros.

Existe uma espécie de superstição, uma ordem tribal que é sempre respeitada. Todos os anos, os azalai se reúnem ao redor da Árvore antes de enfrentar a travessia do Ténéré. A Acácia se tornou um farol vivo.” 

E é possível que, se ela tivesse sido deixada em paz, ainda estaria em pé hoje.

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Os acidentes

Se você colocasse um compasso no mapa em cima de onde ficava a Árvore Solitária do Teneré, seria possível desenhar um círculo ao seu redor com um raio de 400 km onde não havia absolutamente nada. Ela era literalmente o único ponto de referência. Difícil de não conseguir enxergar, certo? Errado.

O primeiro acidente automobilístico com a árvore aconteceu na década de 1940. Um motorista bateu com o carro em um dos caules (a árvore tinha dois), derrubando-o. Tentando esconder o que tinha feito, esse motorista cortou fora o caule atingido. Apesar de machucada, a árvore sobreviveu, agora com um caule só.

Em 1973, veio o sinistro derradeiro. Um motorista de caminhão bateu com seu veículo na árvore, derrubando-a em definitivo. E assim, de repente, a Árvore Solitária do Teneré já não existia mais.

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Um parênteses: embora essa história do caminhão seja muito repetida em sites e vídeos por aí, as circunstâncias são discutíveis. Uma reportagem de 1974, descoberta recentemente, afirma que a árvore “talvez” fora derrubada por um tornado. Outras informações, como a de que o motorista teria origem líbia e estaria bêbado, são atribuídas a fontes de 1959, muito antes do suposto acidente — provavelmente se referindo à primeira colisão.

De qualquer forma, o fato é que a árvore morreu. Seus restos foram levados para o Museu Nacional do Níger, na capital Niamei, e um monumento foi erguido no local onde ela estava originalmente. Na verdade, o monumento é um poste metálico com pouco charme — mas, pelo menos, ele marca o local onde a árvore um dia esteve de pé. Um ano após sua morte, a árvore foi celebrada em um selo postal lançado pelo governo de Níger. 

Existe algo irônico nessa história: como uma árvore solitária em um raio de 400 km pôde ser atingida duas vezes por dois motoristas diferentes? E existe também algo poético: após resistir por séculos ao pior que a natureza pode oferecer, a árvore caiu para um homem com um automóvel.

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