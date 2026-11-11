Como é feita a gelatina?

A gelatina, ingrediente comum em sobremesas e diversos produtos, tem sua origem em uma proteína animal fundamental: o colágeno. Extraída predominantemente do couro bovino, essa substância passa por um complexo processo industrial até chegar à forma que conhecemos. Além de ser um item culinário, ela também serve como matéria-prima para a indústria farmacêutica e outras indústrias.

Como é o processo de fabricação da gelatina

A produção de gelatina inicia-se com a preparação do couro do boi, que é raspado e submetido a tratamentos químicos para a extração do colágeno.

“Depois vêm as etapas de extração, filtragem, concentração, esterilização, secagem e moagem”, afirma Alexandre Ferreira Costa, técnico da Kraft Foods.

Esse processo garante a obtenção de um pó incolor. Durante a filtragem, o colágeno é purificado, removendo gorduras e fibras. A solução concentrada é então esterilizada e seca, resultando no pó final que será moído.

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A gelatina da sua casa

Para se transformar na popular sobremesa de gelatina, o pó incolor recebe aromatizantes, corantes e adoçantes. A magia acontece em casa, com a hidratação: ao ser dissolvida em água quente, as moléculas de água penetram nas cadeias de proteína do colágeno.

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Com o resfriamento, essas moléculas são aprisionadas, formando ligações que solidificam o líquido e dão à gelatina sua textura característica. Assim, o produto final, que teve sua origem no couro bovino, se transforma em uma saborosa e refrescante sobremesa.

Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.

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