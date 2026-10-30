Como foram criadas as bússolas?
Uma breve história, dos chineses e gregos antigos até a navegação nos dias de hoje.
A exata origem da bússola, um dos instrumentos mais revolucionários para a navegação, permanece envolta em mistério. Civilizações antigas, como os gregos, já dominavam o conceito de magnetismo. Os chineses, por sua vez, há mais de 2 mil anos, já compreendiam que a magnetita podia indicar os polos norte e sul. Contudo, o momento preciso em que esse conhecimento se transformou em uma ferramenta de orientação para navegadores é incerto.
A primeira referência europeia à bússola surge em 1180, no livro “De Utensilibus” do teólogo inglês Alexander Neckam. No entanto, evidências sugerem que aparelhos magnéticos primitivos já eram empregados pelos chineses muito antes.
Dada a intensa navegação marítima de árabes e escandinavos no século 12, é plausível que a bússola tenha sido desenvolvida de forma independente em diversas culturas. Os primeiros modelos consistiam em uma agulha magnetizada flutuando em água, presa a rolhas ou lascas de madeira.
A evolução dos modelos de bússola
Nos séculos posteriores, surgiram modelos de bússola sem o recipiente líquido, que, apesar de práticos, eram suscetíveis a choques e vibrações, comprometendo a precisão da orientação. Apenas no século XIX, com avanços tecnológicos que resolveram os problemas de vazamento, a bússola líquida se consolidou como o padrão, oferecendo maior estabilidade e confiabilidade na navegação.
Mesmo com a ascensão de tecnologias avançadas como o GPS, a bússola tradicional mantém sua relevância. Todo avião ou barco moderno, como medida de segurança e redundância, ainda possui uma bússola analógica em seu painel. Este instrumento de navegação milenar continua a ser um pilar fundamental para a orientação, provando sua duradoura importância na história da navegação.
Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.