Como funciona um teste vocacional?

Na verdade, a palavra “teste” hoje é considerada ultrapassada – fala-se mais em orientação vocacional. Há diversas instituições especializadas no serviço. Mas é importante notar que ele não tem por finalidade definir a profissão da pessoa. O objetivo, na verdade, é ajudá-la a conhecer a si mesma e ao mercado e escolher sua área de trabalho da forma mais consciente possível. Psicólogos fazem um levantamento das aptidões e interesses da pessoa e apresentam profissões que tenham a ver.

1. Após uma primeira conversa com o psicólogo, a pessoa participa de dinâmicas, entrevistas e exercícios. Isso ajuda a descobrir quais são os interesses e se eles batem com as aptidões. Não adianta gostar de números e não ter bom raciocínio lógico, por exemplo. Ainda é preciso identificar expectativas: quais vontades são realmente da pessoa e quais são influência da família?

2. Com as informações coletadas, os orientadores apresentam as opções de profissões. É feito o levantamento de cada carreira que o aluno poderia seguir dentro de suas áreas de interesse. Além disso, o orientador também pode apresentar profissões que o aluno desconhecia até então

3. A partir do momento em que o aluno já tem na cabeça as profissões que gostaria de seguir, há um encontro com profissionais daquela área para saber como é o dia a dia daquela carreira

4. Já mais certo das profissões que deseja, o aluno ganha lições sobre como é o mercado de trabalho daquela função. Isso serve para comparar as expectativas com a realidade e ajudá-lo a se preparar

5. Ao longo do processo, o aluno também pesquisa sobre as ocupações de que gostou para entender a grade de disciplinas da faculdade. É também o momento para ver qual é o custo do curso e se ele tem condições de pagar as instituições que prefere. Depois disso, é com o aluno: ele decide qual caminho quer seguir

QUESTÕES EXISTENCIAIS

Algumas das perguntas feitas no teste

– Quais as matérias de que você mais gosta na escola?

– Quais as matérias em que tem mais dificuldade?

– Em que situações se sente muito bem?

– Em que tipo de ambiente gostaria de trabalhar?

– Com quais “objetos” gostaria de trabalhar? (ex.: números, pessoas, dinheiro, tinta, bichos)

PARA ONDE EU VOU?

Saiba em qual área se encaixa o seu perfil

Exatas -Geralmente, atraem quem tem interesse por física, bons raciocínios lógico e aritmético e predisposição em trabalhar com questões de raciocínio espacial (engenharia)

Humanas -Para quem gosta de interagir com pessoas e tem interesse maior na área social, facilidade de contatos interpessoais, raciocínio verbal e amplo repertório vocabular

Biológicas -Costuma ser o destino de quem possui uma vontade ou uma preocupação de entender o funcionamento do corpo, além de interesse nas áreas de zootecnia e botânica

