Como será o maior prédio residencial do mundo?

Quando for inaugurado, em 2015, o World One terá 442 m de altura e irá abrigar 300 apartamentos com três ou quatro suítes. Localizado em Mumbai, na Índia, ultrapassará os 413 m do Princess Tower, em Dubai, que atualmente detém o recorde de prédio residencial mais alto do planeta. Além dos apês, os 117 andares do World One oferecerão serviços de lazer e de trabalho, como spas, academias, home office e um mirante. Quem viver nas alturas poderá respirar um ar mais puro e fresco – no andar mais alto, a temperatura ambiente é cerca de 4,5 oC mais amena que no térreo – e terá uma vista que chega a quase 60 km de distância. Mas os moradores precisam de uma conta bancária à altura. Na planta, os apês custam entre US$ 1,5 milhão e US$ 12 milhões.

O céu é o limite O custo de construção do World One é de US$ 450 milhões e metade dos 300 apartamentos já foram vendidos SEGURANÇA GARANTIDA Estacas de concreto armado da estrutura foram projetadas para resistir a movimentos sísmicos. O design curvo do prédio, recoberto de vidro, colabora na segurança, minimizando os efeitos de ventos sob a construção. Há também recursos anti-incêndio, como aspersores automáticos e rotas de fuga com elevadores à prova de fogo PARA RELAXAR Três andares (quase 2 mil m2) serão dedicados a um spa. Basta chamar o elevador na porta de casa e desembarcar em um espaço gerenciado pelo Six Senses, um dos maiores grupos de resorts do mundo. Lá haverá um jardim botânico com orquídeas e palmeiras e apenas alimentos orgânicos CONDOMÍNIO VERDE Ecologicamente correta, a estrutura prevê armazenamento de água da chuva e reciclagem de 100% da água utilizada. Para economia de energia, o prédio irá otimizar a ventilação e aproveitar a luz solar para iluminar espaços comuns e aquecer a água. Com tudo isso, o complexo será elegível para vender créditos de carbono PRA QUE SAIR DE CASA? Nada de home office! Quem residir no World One poderá resolver questões profissionais em um centro de negócios, andar reservado para quem não quer misturar trabalho com o conforto do lar. Se fizer questão de algo mais formal, o condomínio também irá oferecer escritórios no térreo para locação, fora da torre ALTO PADRÃO No topo do World One, entre o 81º e o 117º andar, ficam as mansões: apartamentos dúplex, um por andar, com área útil de mais de 1.000 m2. Além de todas as vantagens dos apês "menores", os top de linha terão ainda salas com pé-direito duplo e vista de 360o da cidade VEJA ALÉM Acima das vilas haverá um tipo de observatório-lounge para os moradores curtirem a vista de Mumbai. O espaço "1000" (que leva esse nome por estar a mil pés de altura, cerca de 305 m) irá permitir uma visão de até 55 km de distância. O local será exclusivo para moradores e convidados FESTA NO APÊ Entre os 41º e 80º andares, a vizinhança será mais requintada. Os apartamentos, chamados de vilas, terão 650 m2 divididos em quatro suítes, um espaço dedicado ao home theater e um lounge, além da sala de estar, cozinha e demais cômodos. Cada unidade tem uma piscina privativa e uma hidromassagem na varanda CASINHA HUMILDE Até o 40º andar, os apartamentos são mais "simples". Há plantas com três ou quatro suítes, com 260 ou 315 m2, todos com varandas curvas, que permitem uma visão panorâmica da cidade. Quem ficar com o quarto principal terá um banheiro com duas pias e closet grande o suficiente pra fazer uma caminhada em seu interior

Curiosidades A viagem até o topo do prédio, em um dos 18 elevadores, levará menos de um minuto O condomínio também oferecerá um museu e uma arena de esportes a 50 m de altura para vôlei, tênis, squash, golfe, badminton, basquete, cricket, escalada etc. O Lodha Place, condomínio do World One, tem 71 mil m2 e inclui outras duas torres mais baixas, a World Crest e a Queen Tower

Concorrência gigante Os prédios residenciais mais altos* World One (Mumbai, Índia): 442 m, 117 andares Diamond Tower (Jeddah, Arábia Saudita): 432 m, 93 andares 432 Park Avenue (Nova York, EUA): 426 m, 85 andares Princess Tower (Dubai, Emirados Árabes): 413 m, 101 andares 23 Marina (Dubai, Emirados Árabes): 393 m, 90 andares * Em construção e programados para até 2015 No topo do mundo Compare o World One com as construções mais altas do mundo 1º Burj Khalifa (Dubai, Emirados Árabes): 828 m 2º Petronas Towers (Kuala Lumpur, Malásia): 452 m 3º World One (Mumbai, Índia): 442 m 4º Torre Eiffel (Paris, França): 324 m