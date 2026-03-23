Como surgiu o leite condensado?

A história do leite condensado começa na metade do século 19 com o empresário estadunidense Gail Borden, inventor da bandeja giratória e de um dos modelos de carroça coberta (muito popular nos filmes de faroeste). Durante uma viagem de barco, Borden presenciou a morte de várias crianças causada pelo consumo de leite contaminado.

Esse era um problema comum na época: como a refrigeração ainda era um luxo, não havia como conservar o leite e o alimento estragava rapidamente. O problema principal era o “swill milk”, ou lavagem. Esse leite vinha de vacas alimentadas com resíduos de destilarias e era frequentemente adulterado com água, gesso, farinha e amido.

Borden então resolveu criar um leite que não estragasse mesmo se mantido à temperatura ambiente. Ele usou uma panela a vácuo com uma bobina enrolada ao redor para evaporar a água do leite sem que ele queimasse. Em seguida, adicionou açúcar ao produto para que atuasse como conservante. Nascia assim o leite condensado.

Após três anos tentando, Borden conseguiu patentear o produto e abrir uma fábrica em 1856. Mas o leite condensado não emplacou de início e Borden logo se viu em dificuldades financeiras. Em 1857, em uma viagem de trem, ele conheceu o empresário Jeremiah Milbank, que investiu 100 mil dólares no empreendimento (uma fortuna para a época).

Ainda assim, as coisas não decolaram. Em 1858, o jornalista Frank Leslie expôs na imprensa que diversas empresas estadunidenses que vendiam “leite fresco” estavam, na verdade, vendendo “swill milk”, e Borden viu uma oportunidade. Ele publicou um anúncio no jornal dizendo que seu leite não apenas era fresco como também poderia ser preservado indefinidamente (o que não é bem verdade, já que leite condensado também tem data de validade). Poderia ter sido a chance de o negócio explodir, mas ainda não seria desta vez.

A virada só veio em 1861, com um golpe de sorte. No meio da tarde, um cliente entrou na loja de Borden e, após fazer algumas perguntas, solicitou uma encomenda de 230 kg de leite condensado. O produto tinha um destino incomum: seria enviado para soldados da União na Guerra Civil dos EUA.

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A maior parte das batalhas da Guerra Civil ocorreu no sul do país, onde o clima era quente e o leite estragava rápido. A chegada do leite condensado mudou tudo: o produto não estragava, era fácil de transportar e, devido à adição do açúcar, garantia uma reposição energética aos soldados. A partir daí, o Exército da União começou a encomendar lotes e mais lotes do produto.

Nos próximos anos, Borden viu sua empresa, a New York Condensed Milk Company, crescer junto com a demanda, apesar de tomar alguns golpes da economia dos EUA. Sua marca de leite condensado, a Eagle Brand, se tornou conhecida em todo o país — ele escolheu a águia por ser um símbolo de força e confiança, em oposição aos produtos contaminados da concorrência. Borden morreu em 1874, mas a empresa continua até hoje.

A Nestlé entra no jogo

Charles A. Page foi um jornalista, empresário e diplomata estadunidense que desembarcou em Zurique em 1865 para atuar como Vice Cônsul de Comércio dos EUA. Ao ver as vacas pastando nos prados verdes da Suíça, ele teve uma ideia: produzir no país o novo produto que estava bombando nos EUA, o leite condensado.

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Em 1866, ele e o irmão George fundaram a Anglo-Swiss Condensed Milk Company em Cham, na Suíça, a primeira fábrica de leite condensado da Europa. O produto logo se tornou um sucesso, com a demanda principal vindo da Grã-Bretanha e suas colônias. Em 1891, a empresa já tinha 12 fábricas e exportava para todo o mundo.

O produto da Anglo-Swiss trazia a famosa imagem da mulher carregando um balde de leite em sua embalagem — a marca era batizada de “Milkmaid”. Era uma composição com objetivo muito claro: mostrar que o leite vinha diretamente do campo e era fresco e confiável. Além disso, por ser uma ilustração fácil de reconhecer, o produto era facilmente identificável nas colônias britânicas, onde o analfabetismo era alto.

Enquanto isso, outro imigrante também começava seus empreendimentos na Suíça: o alemão Henri Nestlé. Seu primeiro produto, a Farine Lactée (“farinha láctea”) era um sucesso. Em 1878, a Nestlé e a Anglo-Swiss eram rivais diretas, com uma produzindo versões dos produtos da outra. Assim, logo surgiu o leite condensado da Nestlé.

George Page morreu em 1899 (Charles havia morrido em 1873). Em 1905, as lideranças das duas empresas firmaram um acordo para uma fusão, criando assim a Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Company.

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A ilustração da camponesa era tão icônica que foi mantida no leite condensado unificado. Ela deu origem a apelidos que depois foram adotados oficialmente, como La Lechera na Espanha e Leite Moça no Brasil. A moça é um dos personagens de embalagem mais antigos ainda em uso na indústria alimentícia.

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