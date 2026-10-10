Dia das Crianças: Conheça a origem do feriado brasileiro

Muitos associam o Dia das Crianças ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mas a verdadeira origem desta celebração é outra. Comemorado anualmente em 12 de outubro, o feriado tem uma história particular no País, impulsionada por lei e, posteriormente, pelo comércio.

A Criação Oficial do Dia das Crianças no Brasil

A instituição do Dia das Crianças no Brasil ocorreu por meio de uma decreto federal, proposto em 1924 pelo deputado Galdino do Valle Filho. A razão da escolha da data não é consensual; uma das hipóteses associa a data à chegada de Cristóvão Colombo à América: 12 de outubro de 1492.

É que o continente, por séculos, foi referido como “Continente-Criança” pelos europeus, por ter sido “descoberto” por eles no final do século 15. Essa conexão histórica pode ter reforçado o simbolismo da data. Mas não dá para cravar.

A Popularização e o Impulso Comercial

Embora a data do Dia das Crianças tenha sido estabelecida em 1924, levou décadas para que a celebração ganhasse força e se tornasse um momento de grande venda de brinquedos. O ponto de virada aconteceu em 1955, quando a fábrica de brinquedos Estrela, através de seu diretor comercial, lançou uma promoção estratégica. O objetivo era alavancar as vendas de uma boneca chamada “Bebê Robusto”.

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Feita com a Johnson&Johnson, a campanha também pedia às pessoas que enviassem fotos de seus filhos junto a rotulos da linha infantil da farmacêutica. As crianças tinham que ter de seis meses a dois anos de idade. O mais bonito viraria o “Bebê Johnson do Ano”.

A iniciativa foi um sucesso retumbante. A “Semana do Bebê Robusto” rapidamente se transformou na “Semana da Criança”. Percebendo o aumento significativo nas vendas de brinquedos em outubro, o comércio em geral adotou e começou a promover a data, consolidando o Dia das Crianças como uma das principais celebrações do calendário brasileiro.

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Mas o feriado de 12 de outubro só aconteceu em 1980, quando o País oficializou a data religiosa (a celebração, vale dizer, já acontecia nesse dia desde os anos 1950).

Este texto foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas com base em texto da Mundo Estranho de Marina Motomura de 2011.

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