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Mundo Estranho

É verdade que a estatueta do Oscar já foi de gesso?

Sim. Entenda o porquê da gambiarra.

Por Victor Bianchin 12 mar 2026, 14h00
Fotografia Paul Lukas (“Watch on the Rhine”); Jennifer Jones (“Song of Bernadette”); Katina Paxinou (“For Whom The Bell Tolls”); Charles Coburn (“The More The Merrier”), ao lado da estatueta do Oscar.
 (dancinglady39/Heritage Auctions/invaluable/Montagem sobre reprodução)
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Hoje em dia, as estatuetas do Oscar são de bronze maciço e banhadas com ouro de 24 quilates. Mas nem sempre foi assim: durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma escassez geral de metais como cobre, níquel e estanho. Por causa disso, as estatuetas foram feitas de gesso pintado durante três anos (entre 1943 e 1945). Em fotos da época, é possível notar como os troféus parecem mais leves nas mãos dos vencedores.

Após a guerra, a Academia convocou os premiados e trocou as figuras de gesso desse período pelas feitas em metal. Em teoria, todas as estatuetas foram substituídas pelas novas — mas a realidade é que não foi bem assim. Volta e meia, os Oscar de gesso aparecem em sites de leilão, como neste anúncio. As fotos mostram que, na parte de baixo da estatueta, há um adesivo da Academia alertando que o troféu é temporário.

O texto diz: “Troféu temporário — favor manusear com cuidado. Esta réplica de gesso do Troféu da Premiação será substituída pelo troféu de ouro e bronze assim que os metais estiverem disponíveis. Você receberá uma carta da Academia após 15 de março que contará como uma solicitação formal pelo seu Oscar de metal. A Academia lamenta que as restrições da guerra tornem essa substituição necessária”. Esse adesivo também aparece em algumas fotos da premiação de 1945. Entre os laureados com o Oscar de gesso estiveram:

Siga
  • Humphrey Bogart – Melhor ator por Casablanca (1944)
  • Bing Crosby – Melhor ator por O Bom Pastor (1945)
  • Ingrid Bergman – Melhor atriz por À Meia-Luz (1944)
  • Rosa da Esperança – Melhor filme em 1943
  • Casablanca – Melhor filme em 1944
  • O Bom Pastor – Melhor filme em 1945

Quem vota no Oscar?

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A estatueta do Oscar ainda mantém praticamente o mesmo design de quando foi criada para a primeira cerimônia, em 1927, por Cedric Gibbons, diretor de arte do estúdio MGM na época. Ela representa um cavaleiro segurando uma espada, em pé sobre um rolo de filme com cinco divisões, as quais simbolizam os cinco ramos originais da Academia (atores, diretores, produtores, técnicos e roteiristas).

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