É verdade que as lontras dormem de mãos dadas?

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Introdução Lontras marinhas dormem de mãos dadas? Sim! Elas formam ‘jangadas’ para não se perderem, se protegerem e aquecerem. Descubra o mistério por trás do sono desse adorável animal e como sua pelagem e algas são cruciais para sua sobrevivência.

Principais Tópicos





As lontras marinhas se unem em ‘jangadas’ para não serem levadas pela corrente e se protegerem durante o sono. Essa estratégia social ajuda os animais a conservar energia, manter-se aquecidos e evitar predadores. Diferente de outros, sua pelagem densa (e não gordura) é crucial para flutuação e isolamento térmico. Mães enrolam filhotes em algas marinhas, e adultos também as usam como âncora para maior segurança. Apesar da fofura, a espécie já esteve à beira da extinção e ainda enfrenta ameaças de conservação.

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Sim, é verdade! Mas não são todas as lontras, e sim apenas as marinhas (Enhydra lutris), que dormem na água — as lontras de rio costumam repousar em terra. O motivo é bem simples: elas seguram umas nas outras para não serem levadas pela corrente e se perderem do grupo durante o sono. Esse é um animal que passa cerca de 11 horas por dia dormindo ou descansando, portanto manter-se seguro é essencial.

Ao descansar ou dormir, essas lontras se juntam e formam uma espécie de tapete flutuante (também chamado de “jangada”). Como ficam com as patas entrelaçadas, os animais mantêm sua posição dentro do grupo mesmo durante o sono, garantindo que não se separarão.

Formar jangadas ajuda as lontras marinhas a se protegerem de predadores, a conservarem energia e a se manterem aquecidas enquanto cochilam. As jangadas geralmente são segregadas por gênero, mas não se limitam a membros da família: frequentemente, grupos de lontras sem parentesco se juntam para formá-las, comprovando ainda mais a importância desse comportamento social.

Diferentemente de outros animais marinhos, as lontras não possuem uma camada de gordura para ajudá-las a se manter aquecidas. Por isso, o pelo é essencial: sua pelagem densa retém o ar próximo à pele, criando uma flutuabilidade natural que mantém o bicho à tona sem esforço. Essa pelagem é extraordinariamente espessa, com até um milhão de fibras capilares por polegada quadrada, e desempenha uma dupla função: manter as lontras aquecidas e mantê-las flutuando.

Enroladas nas algas

Quando um filhote de lontra-marinha é pequeno demais para entrelaçar suas patas com os outros animais, ele viaja na barriga da mãe. Quando as mães precisam ir caçar, elas enrolam seus filhotes em algas marinhas (kelp) para que eles não se percam na água. Os adultos também podem apresentar o comportamento de se enrolar em algas pelos mesmos motivos (dormir, se aquecer e não se perder), com a alga, que é presa no solo marinho, funcionando como uma âncora.

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As algas também têm outro benefício: seus bosques são densos o suficiente para não serem penetrados pelos tubarões, grandes predadores de lontras. Mesmo nas jangadas, as lontras não ficam vulneráveis: há sempre alguns indivíduos em alerta para caso algum tubarão se aproxime.

As jangadas podem variar muito de tamanho, de menos de 10 indivíduos a mais de 100, com um tamanho típico em torno de 50 lontras. No início de 2023, “supergrupos” com mais de 200 animais foram avistados na costa da Califórnia (EUA). Especialistas especularam que essas lontras poderiam estar fugindo das grandes tempestades que estavam ocorrendo na região.

Quando as lontras marinhas vão à terra para descansar, elas preferem rochas, recifes e pequenas ilhas ao largo da costa, em vez do continente. Isso provavelmente é uma prevenção contra predadores terrestres como ursos pardos e lobos.

As lontras-marinhas quase foram extintas: no começo da década de 1990, havia pouco menos de 2 mil indivíduos da espécie no mundo, principalmente em razão da caça predatória em busca das peles. Devido aos esforços de conservação, as lontras voltaram a se multiplicar, mas a espécie ainda é considerada ameaçada, com as redes de pesca e os vazamentos de óleo sendo grandes ameaças à sua sobrevivência.