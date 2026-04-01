É verdade que o cheiro do xixi piora conforme envelhecemos?

A idade por si só não tem qualquer efeito na composição do xixi (e, portanto, do seu cheiro). O que acontece é que fatores mais comuns na velhice podem fazer o odor ficar mais forte.

Veja a seguir as principais explicações para isso:

Uso de remédios

Certos medicamentos podem fazer com que a urina fique com um cheiro mais forte. Entre os principais culpados estão a penicilina. Os suplementos vitamínicos também colaboram, especialmente aqueles com a vitamina B6. Como muitos idosos precisam consumir remédios e suplementos com frequência devido às doenças que vão aparecendo com idade, é normal que a urina ganhe cheiros diferentes.

Desidratação

Estar desidratado muda a composição da urina, que fica mais escura e fedida. Por isso, é importante consumir bastante água ao longo do dia. Mas alguns idosos, por esquecimento ou por limitações físicas, acabam não se hidratando adequadamente — de fato, a desidratação é um problema generalizado para a terceira idade. Além disso, há várias doenças e sintomas que podem causar desidratação, como febre, diarréia e vômito.

Doenças

O diabetes é conhecido por poder causar urina malcheirosa, embora a maioria das pessoas relate um cheiro doce (porque o açúcar não metabolizado é liberado pelos rins na urina). O câncer de bexiga e algumas doenças genéticas raras, como a fenilcetonúria, também podem causar odor ruim na urina.

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Infecção urinária

Entre os sintomas comuns de infecção urinária estão a urina turva, excessivamente malcheirosa e/ou a sensação de ardência ao fazer xixi. Para alguns idosos, pode ser mais difícil higienizar as partes íntimas adequadamente, o que pode facilitar o aparecimento dessas infecções. Em caso de suspeita, o ideal é procurar auxílio médico.

Hábitos alimentares

Algumas comidas são famosas por mudarem o aroma da urina, como o aspargo, que contém enxofre, provocando um cheiro forte. Café, alho e couve-de-bruxelas são outros alimentos que podem ter efeito parecido. Se a dieta da pessoa tiver forte presença desses itens, é possível que o cheiro de sua urina esteja sendo afetado. Mas isso não significa que há problema de saúde.

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Incontinência

Neste caso, o xixi não sofre mudanças, mas existe a sensação de cheiro mais forte porque o líquido acaba ficando na roupa da pessoa, ou então em fraldas e absorventes. A incontinência é um problema comum da terceira idade e pode ser agravada por doenças (problemas na bexiga e na próstata) e por hábitos alimentares, especialmente aqueles que fazem a gente querer urinar mais, como o consumo excessivo de café e álcool.

Via de regra, se uma pessoa está sentindo cheiro ruim na urina, o recomendado é passar a ingerir mais líquidos, independentemente da idade. Caso o problema persista, vale a pena consultar um médico.

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