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Mundo Estranho

Elon Musk quer construir data centers de IA na Lua — isso tem como dar certo?

O projeto é ainda mais complicado do que parece. Entenda os obstáculos envolvidos.

Por Victor Bianchin 8 ago 2026, 08h00
Rosto de Elon Musk com expressão séria, espiando por trás de uma superfície lunar com crateras e texturas irregulares, em um fundo preto
 (NASA / Debbie Rowe (Wikimedia Commons)/Montagem sobre reprodução)
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Elon Musk quer construir data centers de IA na Lua — isso tem como dar certo? Priorizar nos meus resultados Google

Em fevereiro deste ano, ao anunciar a fusão entre suas empresas SpaceX e xAI, o empresário Elon Musk revelou sua visão para o futuro: “minha estimativa é que, em dois ou três anos, a maneira mais barata de obter capacidade computacional para IA será no espaço”.

A ideia inicial é que esses servidores especiais surjam primeiro como uma rede de satélites. Depois, quando a colonização lunar estiver encaminhada, a Lua será a casa desses data centers. 

A Alphabet, dona do Google, também anunciou que está planejando algo nessa linha, enquanto a Blue Origin, de Jeff Bezos, já declarou publicamente que o conceito é o “próximo passo” em projetos espaciais. Em junho, Musk deu mais um passo em sua ambição: anunciou o modelo de satélite AI1, projetado especificamente para processamento de dados no espaço, voltado à IA. O cronograma prevê os primeiros lançamentos em 2027 e a operação comercial escalável a partir de 2028.

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Mas será que isso vai dar certo mesmo?

A lógica da operação

Nesse modelo, os dispositivos que enviam e recebem as solicitações ficam na Terra, enquanto o processamento computacional ocorre no espaço. Numa conversa com o ChatGPT, por exemplo, um usuário enviaria uma pergunta em seu celular, um satélite receberia a solicitação, o computador espacial rodaria o modelo de IA e o resultado voltaria para a Terra por laser ou onda de rádio.

Poderia ser especialmente útil para tarefas em lote: treinar modelos, analisar grandes volumes de dados,

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processar imagens de satélite e realizar simulações científicas.

Um satélite AI1 funciona de forma relativamente simples: possui painéis solares para a geração de energia, um rack de GPUs para fazer o processamento computacional e um radiador para liberar o calor da operação.

Uma única máquina dessas teria potência contínua de 120 kW, o que equivale aproximadamente ao poder de um rack Nvidia GB300 AI. A SpaceXAI, argumenta Musk, conseguiria colocar em órbita de 30 a 50 desses satélites por lançamento, obtendo uma capacidade computacional equivalente a 100 GW de processamento energético por ano. 

Para atingir tal feito, a SpaceXAI está construindo no estado do Texas uma fábrica só para esses satélites e seus sucessores, a Gigasat.

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Os problemas

Deixemos a Lua de lado por um instante e foquemos apenas na proposta de um conjunto de satélites. A tecnologia para construir esses aparatos e colocá-los em órbita já existe. Mas há diversas questões que indicam que a concretização desse projeto não vai ser tão rápida quanto Musk afirma:

  • Custo: Vamos começar pelo óbvio. Transportar 1 kg de material para o espaço custa cerca de US$ 1.000 atualmente. Um satélite AI1 pesa aproximadamente duas toneladas. Para a SpaceX e suas semelhantes, isso pode não parecer problema. Mas até o Google admite que, para a operação se tornar realizável, esse valor precisa cair para, no máximo, US$ 200.
  • Energia para alimentação: Como todos sabemos, data centers consomem quantidades exorbitantes de energia. Os painéis solares que possuímos hoje não conseguiriam alimentar essa demanda a contento. Em entrevista à revista Fortune, o professor Boon Ooi, do Rensselaer Polytechnic Institute, afirmou que um data center espacial com 1 GW de potência computacional exigiria cerca de 1 quilômetro quadrado de painéis solares para gerar energia suficiente. Levar uma estrutura desse tamanho ao espaço seria extremamente caro. 
  • Interrupções na energia: Além da questão da instalação, o fornecimento de energia teria a adversidade de ser inconstante, pois o posicionamento dos painéis nem sempre estará otimizado em relação à incidência da luz solar. Isso é um problema grande, pois a demanda da IA por processamento não dá margem para essas quedas de energia, especialmente em situações de pico.
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  • Resfriamento: Musk afirma que seus satélites seriam resfriados exclusivamente por radiação, fenômeno da física em que a energia térmica é transferida em forma de ondas eletromagnéticas. Seria realmente o único caminho, já que os métodos mais comuns usados na Terra (como ventiladores, que dependem de convecção) não funcionam no vácuo espacial. Mas não há certeza sobre a eficácia: quanto mais potente for o computador, maior precisa ser a área dos radiadores.
  • Lixo espacial: O espaço já está um tanto congestionado, pois lá estão 17,6 mil satélites ativos orbitando nosso planeta e também cerca de 28 mil pedaços de lixo espacial. Com a atividade de empresas como a SpaceX, esse número cresce exponencialmente. Qualquer novo satélite colocado no espaço fica sujeito a colisões e, quanto mais objetos, mais difícil fica coordenar todos ao mesmo tempo.
  • Latência: A órbita baixa da Terra (a cerca de 500 km da superfície), onde fica a maioria dos satélites, tem uma latência relativamente baixa, mas que nunca será tão baixa quanto os sinais que viajam por fibra óptica na Terra. Ainda não se sabe como será a performance para operações que precisam de resposta em tempo real, como assistentes de voz, direção autônoma e robôs.
  • Manutenção: Mesmo um data center comum, para uma empresa que não é big tech, exige supervisão constante de humanos para substituir componentes, fazer atualizações e instalar novos equipamentos. No espaço, obviamente, isso não é possível. Ainda não se sabe como esse problema será contornado.
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  • Terra de ninguém: De acordo com o Tratado do Espaço Exterior de 1967, firmado na ONU, o espaço e a Lua “não estão sujeitos à apropriação nacional por meio de reivindicação de soberania”, ou seja, não podem ser reclamados por nenhum país. Isso representa uma brecha para as leis de soberania de dados: quem chegar primeiro leva, o que estimula a corrida desenfreada. E o espaço tem poucas regulamentações: não precisa de aprovação de governo, de licenças ambientais ou da concordância de grupos de moradores.

Veredito: não vai acontecer tão cedo

A revista IEEE Spectrum analisou um cenário hipotético: propôs uma constelação de 4.300 satélites com uma capacidade total de 1 GW. Cada satélite estaria equipado com um painel solar de 1.024 metros quadrados capaz de gerar 250 quilowatts. O centro de dados embarcado em cada um desses satélites contaria com pelo menos 175 GPUs.

O custo total dessa rede seria de cerca de US$ 51 bilhões, incluindo o lançamento e cinco anos de despesas operacionais. Um sistema terrestre equivalente custaria aproximadamente US$ 16 bilhões no mesmo período. E isso para uma operação com uma constelação de satélites na órbita baixa — na Lua, que fica a aproximadamente 384 mil km da Terra, o custo seria bem maior.

Ou seja: ainda que Musk ofereça estimativas de curto prazo para a operação comercial, o mais provável é que, nos próximos anos, tenhamos apenas testes e demonstrações, não algo escalável. Ainda vai levar mais de uma década para que esse projeto seja realmente concretizado. E isso se a bolha da IA não estourar antes…

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