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O que é gelo seco e como ele é feito?

Spoiler: ele não é feito de água.

Por Redação Super 9 nov 2026, 06h00
Uma tigela de vidro transparente com gelo seco, liberando fumaça branca que se espalha sobre uma superfície escura. O fundo é preto, criando um contraste dramático com a névoa.
 (cottonbro studio/Pexels)
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Ao contrário do gelo comum, o gelo-seco não é composto por água (H2O), mas sim por dióxido de carbono (CO2) em estado sólido. Este é o mesmo gás carbônico que expelimos ao respirar e que, em sua forma sólida, é amplamente utilizado em diversas aplicações, como a refrigeração de alimentos.

Sua particularidade reside na temperatura extremamente baixa e na capacidade de sublimar, passando diretamente do estado sólido para o gasoso, sem deixar umidade.

Como é feito o gelo-seco

A fabricação de gelo-seco começa com a coleta do dióxido de carbono. Embora presente na atmosfera, a matéria-prima é, em geral, recuperada como subproduto de processos industriais, como a produção de amônia, que libera grandes volumes de CO2. Este gás é capturado e direcionado para tanques especiais, onde é submetido a um intenso processo de resfriamento e compressão. O CO2 atinge uma temperatura de -28 ºC e uma pressão de 300 psi, aproximadamente dez vezes superior à pressão de um pneu de carro, tornando-se CO2 líquido.

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Após atingir as condições ideais, o dióxido de carbono líquido é liberado em um ambiente com pressão normal. “Quando isso ocorre, o CO2 se expande. Metade dele vira sólido, metade vira gás. Nós usamos a parte sólida, um gelo-seco bem fininho, que será prensado no formato de blocos, cubos ou pequenos cilindros para ser vendido”, detalha Antônio Alberto, gerente de produção de uma multinacional do setor. Essa parte sólida é o que conhecemos como gelo-seco.

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A principal vantagem do gelo-seco é sua excepcional capacidade de refrigeração. Ele se mantém a uma temperatura média de -80 ºC, sendo significativamente mais gelado que o gelo convencional.

O termo “gelo-seco” é devido à sua característica de, ao ser aquecido, sublimar – ou seja, passar diretamente do estado sólido para o gasoso, sem se liquefazer. Essa propriedade elimina a formação de água, tornando-o ideal para aplicações que exigem refrigeração sem umidade, como em transporte de produtos sensíveis ou em efeitos visuais.

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Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Tarso Araújo e publicada pela Mundo Estranho em 2011.

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