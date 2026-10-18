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O que é um bar mitzvah, a celebração judaica da maioridade?

Esse rito inclui estudos, leituras e novas obrigações; entenda.

Por Redação Super 18 out 2026, 16h00
Jovem judeu com quipá e talit, lendo a Torá com um ponteiro dourado, acompanhado por um homem mais velho, também com quipá e talit, em uma sinagoga com vitrais coloridos e uma bandeira americana
 (Eli/Wikimedia Commons)
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O Bar Mitzvah é uma das mais significativas cerimônias judaicas, marcando a passagem de meninos para a vida adulta aos 13 anos. A partir dessa idade, o jovem assume sua maioridade religiosa e novas responsabilidades perante sua comunidade e as tradições judaicas.

Embora a celebração inclua rituais específicos da religião, a festa pode incorporar elementos comuns a qualquer aniversário, como bolo, presentes e comes e bebes, tornando o momento ainda mais especial.

Estudos

Um dos pilares do Bar Mitzvah é o estudo aprofundado. Antes da cerimônia, o jovem dedica-se ao aprendizado da língua hebraica e da Torá, o livro sagrado do judaísmo, por até um ano.

Na celebração, que geralmente acontece na sinagoga, ele realiza sua primeira leitura pública da Torá para a comunidade. O trecho lido é uma das 54 porções semanais, conhecida como Parashá.

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Em algumas congregações, são incentivadas leituras adicionais da Haftará (trechos dos livros dos profetas) e a apresentação do D’var Torá, uma explicação do tema da Parashá.

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Após os rituais, o momento é celebrado com cantos e a tradicional ‘chuva de balinhas’, um gesto de amigos e familiares para desejar uma vida doce ao homenageado.

Novas responsabilidades

Com a maioridade religiosa, surgem novas responsabilidades, incluindo o uso de importantes símbolos da fé judaica. O tefilin, por exemplo, são duas caixinhas de couro que contêm trechos da Torá, como o ‘Shemá Israel’, uma das principais rezas judaicas. Uma é presa ao braço e dedos, e a outra, à cabeça, durante as preces. O talit, um xale com franjas, é usado para cobrir ombros e cabeça.

Além dos rituais, a celebração do Bar Mitzvah frequentemente inclui quitutes típicos, como o rugelach (doce enrolada de damasco, passas, nozes ou outros recheios), e danças e músicas tradicionais que animam a festa.

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Bat Mitzvah, a celebração feminina

Paralelamente ao Bar Mitzvah, as meninas celebram sua passagem à vida adulta com o Bat Mitzvah. Esta cerimônia ocorre aos 12 anos, um ano antes dos meninos, fundamentada na crença judaica de que as mulheres atingem a maturidade mais cedo.

Em congregações judaicas mais liberais, a celebração do Bat Mitzvah pode ser bastante similar à dos meninos. Contudo, em comunidades mais ortodoxas, as meninas geralmente não realizam a leitura pública da Torá na sinagoga, adaptando os rituais para suas tradições.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Junior Bellé e publicada na Mundo Estranho em 2014.

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